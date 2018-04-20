IMF Başkanı Lagarde'dan korumacılık ve finansal kırılganlık uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin güçlenmeyi sürdürmesine karşın büyümeye yönelik risklerin son dönemde yükseldiği ve finansal kırılganlıkların, yükselen borç, volatilite ve varlık fiyatlarıyla artığı uyarısında bulundu. Lagarde, politika yapıcılara küresel ekonomi ivmesini sürdürürken borçlarını azaltması tavsiyesinde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenledi.



Lagarde, küresel borcun, 164 trilyon dolarla küresel ekonominin yüzde 225’ine yükseldiğini ve gelişmiş ülkelerde kamu borçlarının İkinci Dünya Savaşı’ndan beri görülmeyen seviyelere çıktığını anlattı.



“Finansal şartlarda ani bir sıkılaşma piyasalarda fiyat düzeltmelerine, borcun sürdürülemez hale gelmesine ve sermaye akışlarının yönünün tersine çevrilmesine yol açabilir.” değerlendirmesini yapan Lagarde, politika yapıcılara küresel ekonomi ivmesini sürdürürken borçlarını azaltması tavsiyesinde bulundu.



Lagarde ayrıca yoksulluğun azaltılmasında büyük rol oynayan uluslararası iş birliği ve küreselleşmenin sorgulanır hale gelmesinin bazı riskler taşıdığına dikkati çekerek, “Tüm korumacı tedbirlerden uzak durulmalı. Biz, tüm ülkelerin teknolojik gelişmeler ve ticaretten olumsuz etkilenenlere yerel politikalarla daha fazla yardım edebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

"İki büyüme moturuna neden zarar verelim?"

Tarihin ticaret kısıtlamalarının yararlı olmadığını gösterdiğini vurgulayan Lagarde, ülkelerin olağanüstü tedbirlere başvurmadan anlaşmazlıkları çözmek için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.



Öte yandan basın toplantısının soru-cevap bölümünde ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin küresel büyümeye direkt etkisinin çok büyük olmayacağını dile getiren Lagarde, buna karşın yatırımcı güveninde yaşanabilecek aşınmanın etkilerini ölçmenin zor olduğunu anlattı.



Lagarde, bu etkinin orta ve uzun vadede çok daha önemli olabileceğine işaret ederek, “Yatırımcılar hangi şartlarda ticaret yapacaklarını ve tedarik zincirlerini nasıl organize edeceklerini bilmediklerinde, yatırım yapmaya gönülsüz hale gelirler. Büyüme şu an daha önceki yıllarda gördüğümüzden daha fazla yatırım ve ticarete dayanıyor. Dolayısıyla verimli çalışan bu iki büyüme motoruna neden zarar verelim?” diyerek ticaret anlaşmazlıklarının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

"ABD'nin vergi indirimlerinden çok memnunuz"

Lagarde, “Geçen haftaki konuşmanızda ve bu hafta açıklanan bazı IMF raporlarında ABD ekonomisine vergi planları, mali planları ve ticaret savaşı endişeleri çerçevesinde açık veya üstü kapalı birçok eleştiri vardı. ABD Başkanı Donald Trump’ın doğru yaptığını düşündüğünüz herhangi bir şey var mı?” sorusuna, “Vergi reformu bizim savunduğumuz, tavsiye ve teşvik ettiğimiz bir düzenlemeydi. ABD’nin kurumsal vergi oranının OECD ortalamasına indirildiğini görmekten çok memnunuz.” yanıtını verdi.



Lagarde diğer taraftan ABD’nin ekonomideki konjonktürel hızlanmayı kullanarak kamu açığını ve borçlarını azaltması gerektiğini vurguladı.



