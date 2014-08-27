IMF Başkanı Lagarde'a 'yolsuzluk' soruşturması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın Fransa Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde "görevini ihmal ettiği" suçlamasıyla Fransa'da resmi soruşturmaya alındığı bildirildi.

Fransız basını, Tapie davasında dün "yardımcı tanık" olarak ifadesine başvurulan Lagarde'ın bugün Paris'te bir Fransız mahkemesi tarafından soruşturmaya alındığını yazdı.

Fransız basınında konuyla ilgili haberlere göre, Lagarde soruşturma kararından sonra IMF'den istifa etmeyeceğini belirtti ve öğleden sonra çalışmak üzere Washington'a döneceğini söyledi.

Lagarde, Fransa'da maliye bakanı olduğu dönemde işadamı Bernard Tapie'ye yaptığı 403 milyon avroluk ödemeye ilişkin açılan davada dün dördüncü kez ifade vermek üzere mahkemeye gitmişti.

Spor malzemeleri üreticisi Adidas'ın sahibi Bernard Tapie, hisselerini 1993'de Fransız bankası Credit Lyonnais'ye devretmiş ancak banka, hisseleri bir süre sonra büyük bir karla satınca Tapie dolandırıldığını ileri sürmüştü. Tapie'nin iyi ilişki içinde olduğu eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin talimatı üzerine konuyla Maliye Bakanlığı'nın ilgilenmesine karar verilmiş ve bir hakem heyeti kurulmuştu. Dönemin Maliye Bakanı Lagarde'ın hakemlik yaptığı kurul, Tapie'ye 400 milyon avro ödeme yapılmasına karar vermişti

2008'de ne olmuştu?

Spor malzemeleri üreticisi Adidas’ın 1990 1993 yılları arasında sahibi olan Fransız işadamı Bernard Tapie, hisselerini 1993’de Fransız bankası Credit Lyonnais’e devretmiş ancak banka hisseleri bir süre sonra büyük bir karla satınca Tapie dolandırıldığını ileri sürmüştü. Tapie’nin arasının iyi olduğu eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin talimatı üzerine konuyla Maliye Bakanlığı’nın ilgilenmesine karar verilmiş ve bir hakem heyeti kurulmuştu.Dönemin Maliye Bakanı Lagarde’ın hakemlik yaptığı kurul, Tapie’ye 400 milyon euro ödeme yapılmasına karar vermişti. Lagarde, daha önce de bakanlık döneminde konuyla ilgili usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açılan dava ile ilgili sadece bakanların yargılandığı Cumhuriyet Adalet Mahkemesi’nde ifade vermişti. Lagarde, 2008 yılında Bernard Tapie’ye banka ile olan anlaşmazlığının çözümü konusunda 400 milyon euro tutarındaki yasadışı ödemeye onay vermekle suçlanıyor.