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Dünya

IMF Başkanı Lagarde, Yüce Divan'da yargılanacak

Lagarde, Fransa'da maliye bakanı olarak görev yaptığı dönemde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanacak

18 Aralık 2015 14:11

Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Christine Lagarde, ülkesi Fransa'nın Yüce Divanı'nda yargılanacak.

Fransa Yüce Divanı Soruşturma Komisyonu, Lagarde'ın Maliye Bakanı olduğu dönemde, "Kamu fonlarının yönetiminde ihmalkarlık yaptığı" gerekçesiyle Yüce Divan'da yargılanmasına karar verdi. 

Lagarde, Fransız işadamı Bernard Tapie ile bir banka arasındaki anlaşmazlığı 2007'de normal mahkemeler yerine tahkim mahkemesine taşımakla suçlanıyor. Lagarde, soruşturma komisyonu kararını temyize götüreceğini duyurdu.

Tahkim mahkemesi, Temmuz 2008'de açıkladığı kararında, devletin Bernard Tapie'ye faiziyle birlikte toplam 404 milyon euro tazminat ödemesine hükmetmişti. Fransa'da bir mahkeme, bu yıl 3 Aralık'ta, Bernard Tapie'nin 400 milyon Euro'yu devlete iade etmesi kararını almıştı.

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