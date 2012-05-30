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Ekonomi

IMF Başkanı vergi ödemiyor

Vergi muafiyeti, neredeyse tüm Birleşmiş Milletler çalışanları için de geçerli

30 Mayıs 2012 12:23

Yunanlara 'verginizi ödeyin' çağrısı yapan IMF Başkanı Lagarde'ın vergiden muaf olduğu ortaya çıktı. Yıllık geliri 550 bin doları aşan Lagarde, Obama'dan bile fazla kazanıyor.

İngiliz The Guardian Gazetesi'ne verdiği demeçte Yunanistan hakkında söyledikleri nedeniyle tartışmalara neden olan IMF Başkanı Christine Lagarde'ın vergi ödemediği ortaya çıktı.

Lagarde'ın yıllık maaşı 467 bin 940 dolara denk gelirken, ek olarak 83 bin 760 dolarlık ödenek alıyor. Bu gelirin tamamı vergiden muaf tutuluyor.

Lagarde'ın kazandığı para, ABD Başkanı Barack Obama'dan bile fazla. Buna karşılık ABD Başkanı vergi ödüyor. Vergi muafiyeti, neredeyse tüm Birleşmiş Milletler çalışanları için de geçerli.

 

Lagarde ne demişti?

 

Lagarde geçtiğimiz günlerde Guardian'a yaptığı açıklamada "Atina denince aklıma vergi ödemeyen insanlar da geliyor. Bu insanlar kendi sorunlarını kendileri çözmeye çalışmalı. Nijer’in küçük bir köyünde, üç kişi oturdukları sıralarında günde iki saat eğitim gören okuma heveslisi çocukları daha çok düşünüyorum. Her zaman aklımdalar. Çünkü Atina’daki insanlardan daha fazla yardıma ihtiyaçları var" demişti.

Lagarde, Yunanistan’da vergilerini ödemeyenlere işaret ederek "Yunan ebeveynler sorumluluk almalı, eğer çocukları harcama kesintilerinden etkileniyorsa vergilerini ödemeliler" ifadelerini kullanmıştı. (ntvmsnbc)

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