IMF Başkanı Lagarde suçlu bulundu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Fransız iş adamı Bernard Tapie'ye yapılan milyonlarca euroluk ödeme ile ilgili, bir Fransız mahkemesinde yargılandığı davada suçlu bulundu. Başkent Paris'te görülen davanın karar duruşmasında hakimler, eski Fransa Maliye Bakanı Lagarde'ın dikkatsiz davrandığına, ancak herhangi bir cezai müeyyideye gerek olmadığı kararına vardı.

Lagarde'ın avukatları kararı temyiz mahkemesine taşıyacaklarını duyururken, sözkonusu kararın, Lagarde'ın siyasi geleceğini gölgeleyebileceği ve IMF içinde yeni bir liderlik tartışması başlatabileceği belirtiliyor.

400 milyon euroluk tazminat

Uluslararası Para Fonu tarafından yapılan açıklamada, IMF İdare Heyeti'nin Lagarde ile ilgili kararı değerlendirmek üzere kısa süre içinde toplanacağı duyuruldu.

Fransa Adalet Divanı'nda görülen davada, 2008 yılında gerçekleşen 400 milyon euroluk ödeme ile ilgili olarak dönemin maliye bakanı Christine Lagarde'ın sorumluluğu hukuki açıdan ele alındı. Davaya konu olan 400 milyon euroluk ödeme, 1992 yılında spor malzemeleri üreticisi Adidas hisselerinin satışı sırasında zarara uğrayan iş adamı Bernard Tapie'ye tazminat olarak aktarılmıştı. Tapie'ye göre, daha sonra kapatılan Institut Credit Lyonnais adlı kamu bankası, hisse senetlerinin değerinin çok altında satılmasına neden oldu.

2015 yılının Aralık ayında ise ilgili mahkeme Tapie'nin sözkonusu 400 milyon euroyu iade etmesine karar vermişti.

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Reuters/AFP/ET/GA