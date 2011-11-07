-IMF Başkanı Lagarde Rusya'da MOSKOVA (A.A) - 07.11.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde yaşanan borç krizinin küresel etkilerini değerlendirmek üzere Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ile görüşecek. Lagarde Rusya'da yayım yapan Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, Medvedev ile özellikle Avro Bölgesi olmak üzere küresel ekonominin karşı karşıya bulunduğu ciddi problemleri ele alacaklarını ifade ederek, görüşmede söz konusu olayların Rusya'nın ekonomik gelişimi açısından etkilerinin de değerlendirileceğine vurgu yaptı. Lagarde ayrıca Rusya'nın IMF'de ve küresel ekonomide artan rolünün de toplantıda konuşulacak konular arasında yer aldığını ifade etti. Avrupa Birliği (AB) dışındaki ilk ziyaretini Rusya'ya gerçekleştiren Lagarde, daha sonra Çin ve Japonya'ya gidecek.