IMF Başkanı Lagarde 'ihmalkarlıktan' suçlu bulundu

IMF Başkanı Christine Lagarde, Fransa Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde ‘ciddi ihmalkârlık’ yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. Lagerde’a ceza verilmeyecek.

Lagarde Fransa Maliye Bakanı olduğu 2008’de, ünlü iş adamı Bernard Tapie’ye tartışmalı bir satış sırasında yaklaşık 400 milyon euro tazminat verilmesi için arabuluculuk yapmakla suçlanıyordu.

IMF Başkanı’nın, bugünkü duruşmaya katılmadığı ve Washington’da olduğu belirtildi. Lagarde’ın avukatlarının temyize gitmesi bekleniyor.

Yeni bir krizi tetikleyebilir

Bu kararın yeni bir IMF krizini tetikleyebileceği söyleniyor. Lagarde'ın selefi Dominique Strauss Khan da 2011 yılında adının karıştığı bir seks skandalı nedeniyle görevinden olmuştu.