IMF Başkanı Lagarde: Gelişmekte olan ülkeler aşırı ısındı

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD'li liderlere borç tavanının 2 Ağustos'tan önce artırılması konusunda anlaşması ve kamu borcu ile bütçe açığının azaltılması için ''cesur mali önlem'' almaları çağrısında bulundu. Avro Bölgesi'nin, borç krizine karşı aldığı önlemleri hızla uygulaması gerektiğini belirten Lagarde, gelişmekte olan ekonomilerde aşırı ısınma var uyarısı yaptı.





Lagarde, New York'ta bir toplantıda yaptığı konuşmada, Brüksel'de 21 Temmuz'da düzenlenen zirve sırasında sağlanan anlaşmanın ''Avrupalı liderlerin Avro Bölgesi'ne inandıklarını ve geleceğini korumak için gerekeni yapacaklarını'' gösterdiğini kaydetti. Bunun, Avro'nun güçlenmesinin gösterdiği gibi mali piyasalarda olumlu karşılandığını dile getiren Lagarde, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ancak iniş çıkışlar yeniden kolayca ortaya çıkabilir. Bu nedenle zirvenin taahhütlerinin hızla uygulanması esastır. Liderlerin gösterdiği siyasi cesareti ABD'de cesur mali önlemin izleyeceği konusunda umutluyum. Borç tavanı konusunda zamanımız azalıyor ve açıkçası bu konunun derhal çözülmesi gerekiyor. Doğrusu ABD'de ortaya çıkacak mali şok dünyanın geri kalanını etkileyebilir. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olacak güvenilir mali düzeltme planına ihtiyaç var''



ABD'nin ayrıca istihdamın düzelmesi konusunda risklerle karşı bulunması nedeniyle mali konsolidasyonun çok hızlı olmaması gerektiğine dikkati çeken Lagarde, işsizliğin artmasını yavaşlatacak önlemler alınması ve konut piyasasına destek verilmesi tavsiyesinde bulundu.



Japonya'nın da acil olmasa bile yüksek seviyelerde seyreden kamu borcu sıkıntısının üzerinde gelmesi için daha fazla önlem almaya ihtiyacı bulunduğuna dikkati çeken Lagarde, küresel ekonominin bugün kamu borcu, büyüme ve sosyal istikrarsızlık gibi üç önemli sorunla karşı karşıya olduğunu ifade etti.





Küresel ekonomideki toparlanmanın dengesiz olmaya devam edeceğini ve risklerin açıkça aşağı yönlü olacağını belirten Lagarde, ''Küresel ekonomideki toparlanmanın sürmesi için gelişmekte olan ülkelerde hızlı büyüme kritik öneme sahip bulunuyor'' diye konuştu.







Gelişen ekonomilerde aşırı ısınma var





IMF'nin yakın dönemde makul bir küresel büyüme öngördüğünü, 2012'de yüzde 4 - 4.5 düzeyinde bir büyüme tahmin edildiğini belirten Christian Lagarde, "Ancak toparlanma dengesiz, riskler açık bir şekilde aşağı yönlü olacak. Yükselen ekonomilerdeki hızlı büyüme küresel toparlanmanın sürdürülebilmesinde kritik önemdeydi ve son yıllardaki güçlü makroekonomik politikalardan elde edilen sonucu yansıttı. Ancak bu ekonomilerin kiminde, aşırı ısınma işaretleri daha belirgin hale geliyor. Ancak bu ekonomilerin kiminde, aşırı ısınma işaretleri daha belirgin hale geliyor. "Piyasanın gitmek istediği yönün önünde kalmak' (staying ahead of the curve), ekonomi politikalarında hareketler geç kalırsa olası bir sert inişten kaçınmak için temel olacak" dedi.







IMF desteği 330 milyar dolar







Bugün Afrika'nın boynuzundaki bir çok ülkenin son 30 yılın en kötü gıda kriziyle karşı karşıya bulunduğunu kaydeden Lagarde, "IMF düşük gelirli üyelerimize bu krizin üstesinden gelmeleri için yardım etmeye özellikle de güçlü, sağlam ve kapsayıcı bir büyüme arayışı içindelerken hazır" dedi.



IMF'nin son birkaç önemli rol üstlendiğini, kriz sırasında önceleri yaptığı koondineli ekonomik politika teşvikleri çağrısıyla "entelektüel liderlik" yaptığını belirten Lagarde, bugün dünya ekonomisine 330 milyar dolarlık bir desteğe sahip olduklarını kaydetti. (ajanslar)