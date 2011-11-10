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Ekonomi

IMF Başkanı Lagarde: "İtalya'da siyasi netliğe ihtiyaç var" PEKİN (A.A)

10 Kasım 2011 12:26

-IMF Başkanı Lagarde: "İtalya'da siyasi netliğe ihtiyaç var" PEKİN (A.A) - 10.11.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, İtalya'da borç krizini aşma çabalarında  siyasi netliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Çin'i ziyaret eden Lagarde başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ''İtalya'da siyasi durumun net olmaması piyasalarda belirsizliği ateşliyor'' dedi. Lagarde, ''Hiç kimse lider olarak kimin ortaya çıkacağını tam olarak bilmiyor. Bu karışıklık özellikle dalgalanmaya olanak yaratıyor. Bu yüzden bana göre siyasi netlik daha fazla istikrara olanak sağlıyor'' diye konuştu. Gelişmekte olan büyük ülkelere para birimlerini değerlenmeye bırakması ve Avrupa'daki borç krizine karşı büyüme modellerini değiştirmesi çağrısında bulunan Lagarde, ''Gelişmekte olan piyasalar, özellikle önemli olanları büyüme modellerini yeniden şekillendirerek ya da paralarını değerlenmeye bırakarak önemli bir rol oynayabilirler'' diye konuştu. Çinli yetkililerin para birimi yuanın daha fazla değerlenmesine olanak yaratmaya hazır olduğuna inandığını belirten Lagarde, yuanın, IMF'nin Özel Çekme Hakları'na (SDR) dahil olması için doğru zaman olduğunu düşünmediğini, ancak bu zamanın yakında gelebileceğini sözlerine ekledi. Avro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya'nın borçlanma maliyetlerinin tarihi seviyelere çıkması, bu ülkenin kurtarılmak için çok büyük olarak görülmesi ve sonuçta İtalya'da siyasi ve ekonomik kriz yaşanması Avro Bölgesi'nin dağılma endişelerini artırıyor.

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