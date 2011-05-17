-IMF BAŞKANI KİM OLACAK? ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Cinsel taciz iddiasıyla New York'ta tutuklanan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın görevi bırakmak zorunda kalması halinde IMF başkanlığına gelebilecek muhtemel adaylar arasında, Kemal Derviş de bulunuyor. Reuters'ın haberinde, Strauss-Kahn'ın başkanlığı bırakmak zorunda kalması ya da görevden alınması durumunda muhtemel adaylar sıralanırken, Kemal Derviş'in adı ilk sırada yer aldı. Brookings Enstitüsü'nde Küresel Ekonomi ve Kalkınma Programı Başkan Yardımcısı olan Kemal Derviş'in ardından Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ın başkanlığı yüksek olasılıklı görülüyor. Lagarde Başkan olursa IMF'nin başına geçen ilk kadın olacak. Lagarde, 2009 yılında Financial Times'ın yaptığı ankette, Avrupa'daki en iyi Maliye Bakanı seçilmişti. Küresel mali çevrelerde saygın bir yeri olan Güney Afrikalı Trevor Maniel de muhtemel adaylar arasında gösteriliyor. 1996'dan 2009'a kadar ülkesinde Maliye Bakanı olarak görev yapan Manuel, uzun zamandır IMF ya da Dünya Bankası başkanlığı için muhtemel aday olarak anılıyor. IMF'de 2003 ila 2006 yıllarında idari müdür yardımcısı olarak görev yapan Meksikalı ekonomist Agustin Carstens'in de bulunduğu Reuters'ın muhtemel adaylar listesinde, Cartens'in yanı sıra Hindistan Başbakanı Manmohan Sing'in ekonomi danışmanı Montek Singh Ahluvlia da yer alıyor. Ahluvlia, ülkesinde 1980'lerin ortalarında yapılan ekonomik reformların mimarlarındandı. IMF'de 1994'ten 2001'e kadar birinci idari müdür yardımcısı olarak görev yapan Zambiya doğumlu Stanley Fischer'ın da adı kurumu iyi bilen biri olarak muhtemel adaylar arasında geçiyor. Dünyaca tanınan bir ekonomist olan, Amerikan ve İsrail pasaportları taşıyan Fischer, 2005'ten bu yana İsrail Merkez Bankasının başında bulunuyor. Almanya'dan Peer Steinbrueck ve Axel Weber'in adının geçtiği muhtemel başkanlar arasında İngiltere'nin eski Başbakanı ve Maliye Bakanı Gordon Brown da yer alıyor.