IMF Başkanı: Karımı her şeyden çok seviyorum

T24- Temizlik görevlisine tecavüz girişimiyle suçlanan IMF Başkanı Dominique-Strauss Kahn, bugün IMF Yönetim Kurulu'na istifasını yazılı olarak sundu. IMF'yi korumak istediğini belirtttiği mektupta Kahn "tüm gücünü masumiyetini kanıtlamaya adayacağını" açıkladı. Kahn, mektubunda özel ifadelere de yer verdi. Strauss Kahn, "Bu zamanlarda öncelikle her şeyden çok sevdiğim karımı, çocuklarımı, ailemi ve arkadaşlarımı düşünüyorum" diyerek eşi Anne Snclair'e de mesaj yolladı.

İşte IMF Başkanı Kahn'ın Uluslararası Para Fonu yönetimine sunduğu istifa mektubu:











"Sonsuz üzüntüyle, bugün IMF Yönetim Başkanlığı'ndan istifamı Yönetim Kurulu'na sunmak zorunda hissediyorum.

Bu zamanlarda öncelikle her şeyden çok sevdiğim karımı, çocuklarımı, ailemi ve arkadaşlarımı düşünüyorum.

Fon'daki meslektaşlarımı da düşünüyorum, beraber son 3 yılda ve fazlasında çok büyük işler başardık.

Herkese söylemek isterim ki, bana karşı yöneltilen tüm iddiaları katiyetle reddediyorum.

Şeref ve bağlılıkla hizmet ettiğim bu kurumu korumak, ve özellikle- özellikle- tüm gücümü, tüm zamanımı ve tüm enerjimi masum olduğumu ispat etmeye adamak istiyorum."

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Tekrar kefalet talep edecek

DSK'ya isitifa baskısı yapılmıştı!



İntihar ihtimaline karşı gözetleniyor

Dominique Strauss-Kahn, nam-ı diper DSK, yarınki duruşma öncesi bugün bir kez daha, kefâletle tahliye talebinde bulunacak. Strauss-Kahn'ın Pazartesi günü yaptığı kefaletle serbest kalma talebi reddedilmişti.IMF başkanı Dominik Strauss Kahn'ı tecavüzle suçlayan otel görevlisinin 'korktuğu, ancak ifade vereceği' açıklandı. 32 yaşındaki otel görevlisi adına açıklama yapan avukatı Jeffrey Shapiro, müvekkilinin Strauss-Kahn'ın kim olduğunu olaydan bir gün sonra öğrendiğini ve kendisi ile kızının güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Shapiro, "otel odasında yaşananlar karşılıklı rızayla gerçekleşmedi" ifadesini kullandı.New York'taki yüksek güvenlikli Rikers Island cezaevinde tutukan Kahn, kendisine karşı getirilen tüm suçlamaları reddediyor. Strauss-Kahn'ın yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Timothy Geithner, cinsel tacizle suçlanan Dominik Strauss-Kahn'ın, Uluslararası Para Fonu IMF'yi yönetecek konumda olmadığını söylemişti. Timothy Geithner, bu nedenle IMF'yi resmen geçici bir başkan atamaya çağırmıştı.Bu arada bir cezaevi görevlisi, IMF başkanı'nın intihar etmesini önlemek amacıyla özel olarak denetlendiğini anlattı.62 yaşında ve Fransa'nın gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi olarak görülen Strauss-Kahn hakkında yedi ayrı suçlama bulunuyor. Strauss-Kahn, suçlu bulunursa 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.(Çeviri-T24)