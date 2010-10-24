-IMF BAŞKANI KAHN TÜRK EKONOMİSİNİ ÖVDU GYEONGJU (A.A) - 24.10.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, ''Türkiye ekonomisi iyi gidiyor, bu yıl için büyüme oranı yüzde 7,5-8 arasında öngörülüyor, ki bu oldukça yüksek bir seviye'' dedi. Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısına katılan Strauss-Kahn, soruları yanıtladı. G-20 toplantısında gelişmiş AB ülkelerinin, IMF'nin 24 sandalyeli İcra Direktörleri Kurulu'nda sahip oldukları 9 sandalyeden 2'sini gelişmekte olan ülkelere bırakma kararına işaret edilerek, Türkiye'nin masada yer alma olasılığının sorulması üzerine Strauss-Kahn, ''Bu 2 koltuğu nasıl bırakacaklarına, Avrupa karar verecek. Tabii ki herkesin aklında İcra Direktörleri Kurulu'nda yer almak için iyi adayın Türkiye olduğu var, ki bence de bu makul'' dedi. Durumun Avrupa Birliğine (AB) ve AB'nin Türkiye ile yapacağı görüşmelere bağlı olduğunu dile getiren Strauss-Kahn, bunun da biraz zaman alacağını söyledi. Strauss-Kahn, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun yeni üyeleri arasında Türkiye'nin olmasının adil olduğunu düşündüğünü, ancak bunun ne kadar süreceğini bilmediğini, müzakerelerin uzunluğuna bağlı olduğunu ifade etti. Türkiye ekonomisinin gayet iyi gittiğini, büyük bir ülke olduğunu ifade eden Strauss-Kahn, gelişmekte olan yeni piyasalara bakıldığında, Türkiye'nin iyi bir aday olarak gözüktüğünü dile getirdi. -''GELECEK YILLA İLGİLİ KAYGIYA GEREK YOK''- Türkiye ekonomisinin krizi atlatıp atlatmadığı, nasıl bir yerde bulunduğu sorusunu Strauss-Kahn, şöyle yanıtladı: ''Türkiye ekonomisi iyi gidiyor, bu yıl için büyüme oranı yüzde 7,5-8 arasında öngörülüyor, ki bu oldukça yüksek bir seviye. Bütçe açığı da fena değil. Tek kaygı, Türkiye çok hızlı büyüyen bir ülke, fazla ithalat yapıyorsunuz, bu yüzden cari açığa dikkat etmelisiniz. Ama, hükümetin bu konuyu iyi yönettiğini düşünüyorum. Türkiye ekonomisinin gelecek yılıyla ilgili çok fazla kaygıya gerek yok, bence işler yolunda gidecek'' dedi. -''MALİ KURAL BELKİ BİR GÜN KONULUR''- Türkiye'nin karşılaşabileceği en büyük güçlüğün ne olabileceği sorusuna da Strauss-Kahn, ''Türkiye hızlı büyüyen bir ekonomi, burada soru, bu büyümenin ne kadar sürdürülebilir olduğu'' karşılığını verdi. Türkiye'nin gelecek için yatırım yapması gerektiğini ifade eden Strauss-Kahn, başa çıkması gereken güçlüklerle ilgili şunları söyledi: ''Bir risk enflasyon, ki bu son zamanlarda güçlü değil. İkincisi de mali risk. Biz IMF olarak hükümetin mali kuralı uygulamaya koymasını bekliyorduk. Sonuçta mali kural uygulamaya konmadı, belki bir gün konulur. Ama şunu söylemeliyim ki; hükümet sanki mali kural varmış gibi doğru davranıyor. Bir zorlama olmadan doğru şeyleri yapıyorlar, ki bu oldukça iyi'' dedi.