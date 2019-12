-IMF BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI WASHINGTON (A.A) - 15.05.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, New York'ta bir otel görevlisine "cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesiyle göz altına alındığı bildirildi. New York Times gazetesinin haberine göre Strauss-Kahn, New York'taki JFK Havaalanı'ndan Paris'e uçmasına dakikalar kala uçağından indirilerek göz altına alındı. Gazetenin, havaalanı idaresi sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Strauss-Kahn'ın aynı gün içerisinde Times Meydanı'ndaki bir otelde oda görevlisine "cinsel saldırıda" bulunmakla suçlandığı belirtildi. Strauss-Kahn'ın adı, Fransa'da gelecek nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası adaylar arasında geçiyor. -NEW YORK POLİSİ GÖZALTINA ALINDIĞINI DOĞRULADI- New York Polisi, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın gözaltına alındığını doğruladı. Amerikan The Associated Press ajansının haberine göre New York polisi, adı Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası adaylar arasında adı geçen Strauss-Kahn'ın, New York'tan Paris'e uçmasına dakikalar kala uçağından indirildiğini ve bir otel görevlisine "cinsel saldırı"da bulunduğu şüphesiyle polis tarafından sorguya alındığını belirtti. New York Polis Sözcüsü Paul Browne, Strauss-Kahn'ın, New York ve New Jersey Havaalanı İdaresi yetkilileri tarafından, Air France havayollarına ait uçaktan indirildiğini ve daha sonra polise teslim edildiğini kaydetti. Strauss-Kahn'ın polis tarafından sorgulandığı ancak henüz herhangi bir suçlamanın yöneltilmediği bildirildi. Browne, 32 yaşındaki otel görevlisinin, yetkililere, olayın Times Meydanı yakınındaki bir otelde Strauss-Kahn'ın odasına girerken meydana geldiğini anlattığını söyledi. Strauss-Kahn'ın çıplak şekilde odadan çıkarak kendisine "cinsel saldırıda" bulunmaya çalıştığını ifade eden görevlinin, bir şekilde odadan "kaçmayı" başararak, otel personeline olanları anlattığı ve personelin de polisi aradığı kaydedildi. Browne, New York polisi otele geldiğinde Strauss-Kahn'ın oteli terk etmiş olduğunu, odasında cep telefonu ve kişisel eşyalarını bıraktığının gözlendiğini belirterek, "Öyle görünüyor ki, kendisi aceleyle çıkmış" dedi. Otel görevlisinin, polis tarafından bölgedeki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi. IMF'nin Washington'daki sözcüsü William Murray de kurumun şu anda olayla ilgili bir açıklama yapmayacağını kaydetti.