IMF Başkanı Georgieva: Toparlanmaya giden yol oldukça düzensiz; büyük karantina büyük farklılaşmaya dönüşebiilr

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, COVID-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmaya giden yolun oldukça belirsiz ve düzensiz olduğunu belirterek, bunun hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde eşitsizliklerin artmasına neden olduğunu belirtti.

Dünya'nın haberine göre Georgieva, Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkelerin yüzde 90'ının 2020'yi daha küçük bir ekonomiyle tamamladığına dikkati çekti.

Küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,5 büyümesinin beklendiğini anımsatan Georgieva, Avrupa bölgesi ekonomisinin ise bu yıl yüzde 4,2 büyümesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Georgieva, "Toparlanmaya giden yol oldukça belirsiz ve en önemlisi düzensiz. Virüs ile aşılar arasında devam eden yarış nedeniyle belirsiz. Ülkelerin başlangıç konumları, ekonomik yapıları ve yanıt verme kapasitelerindeki farklılık nedeniyle düzensiz. Bu hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde eşitsizliklerin artmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

En büyük endişesinin 2020'deki "büyük karantinanın" 2021'de "büyük farklılığa" dönüşmesi olduğunu belirten Georgieva, farklılığın en derin gelişmekte olan ülkelerde olduğunu dile getirdi.

"Büyük karantina büyük farklılaşmaya dönüşebiir"

Georgieva, bu durumun AB için de bir risk oluşturduğunu belirterek, geçen yıl AB genelinde ortalama yüzde 6,4'lük daralmaya kıyasla İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi geleneksel turist destinasyonu olan ülkelerin çok daha keskin daralmalar yaşadığını ve ekonomilerinin yüzde 9'dan fazla küçüldüğü anlattı.

Orta ve Doğu Avrupa'nın gelişmekte olan ülkeleri için kişi başına düşen gelirin, 2022 sonunda kriz öncesi tahminlerin yüzde 3,8 altında olmasının beklendiğine işaret eden Georgieva, AB'nin gelişmiş ekonomileri için ise bunun yüzde 1,3 altında olduğunu kaydetti.