IMF Başkanı Georgieva: Ekonomik tahminler daha kötü olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomileri kötü etkilemeye devam ettiğini belirtirken, "Ülkelerin birçoğuna ilişkin tahminlerimizi aşağı yönlü revize ederken, az sayıda ülke için yukarı yönlü revizyon yapacağız" dedi.

Georgieva, Bratislava merkezli think-tank kuruluşu GLOBSEC tarafından düzenlenen, 'Covid-19 sonrası dönemde mali istikrar ve toparlanmada IMF'nin rolü' konulu telekonferans etkinliğine katıldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir krizin Covid-19 gibi küresel olmadığını belirten Georgieva, Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu 170 ekonominin bu yılı daha düşük kişi başına düşen milli gelirle tamamlayacağını dile getirdi.

Nisan'da yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda ülke ekonomilerine yönelik beklentilerini açıkladıklarını belirten Georgieva, dünya ekonomisinin yüzde 3 daralacağını öngördüklerini hatırlattı.

"Ne yazık ki daha kötü olacak"

Georgieva, "Bir sonraki tahminlerimizi haziranda yapacağız ve ne yazık ki daha kötü olacak. Ülkelerin birçoğuna ilişkin tahminlerimizi aşağı yönlü revize ederken, az sayıda ülke için yukarı yönlü revizyon yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2020 sayısını 'Büyük Tecrit' başlığı ile yayınlayan IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e düşürmüş, gelecek yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini ise 3,4'ten 5,8'e yükseltmişti.

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