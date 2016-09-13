IMF Başkanı, Fransa’da yargılanacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde’ın, Fransa'da maliye bakanı olarak görev yaptığı dönemde ünlü iş adamı Bernard Tapie davasında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanacağı dava 12 Aralık’ta görülecek.

Sputnik’in haberine göre, Fransa'da bakanları görevde oldukları sırada işledikleri suçlarla ilgili yargılayan Cumhuriyet Adalet Mahkemesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Lagarde’ın Fransa'da Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemdeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili duruşmaların 20 Aralık'ta sona ereceği belirtildi.

Fransız savcılar, IMF Başkanı Christine Lagarde'ın 1990'lardaki maliye bakanlığı döneminde uluslararası bir ticaret işleminde, Fransız işadamı Bernard Tapie'nin bankalarla olan yasadışı ilişkisini görmezden geldiği iddiaları üzerine inceleme başlatmıştı. Lagarde, Tapie'ye 400 milyon euro tazminat verilmesi ile ilgili davada oynadığı arabulucu rolüyle suçlanıyor.