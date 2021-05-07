IMF Başkanı: Dünya'nın yüksek faize hazırlanması gerekiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa Üniversite Enstitüsü tarafından düzenlenen “Birliğin Durumu” başlıklı video konferans etkinliğinde küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Georgieva, kovid-19 salgınıyla mücadelede sağlanan politika faizinin çok dikkatli bir şekilde geri çekilmesi gerektiğini belirterek, dünyanın yükselen faiz oranlarına hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Nisan ayında dünya ekonomisinin daha iyi bir tablo çizdiğini belirten Georgieva, ABD ve Çin ekonomileri için “güçlü bir şekilde çalışan iki motor” benzetmesi yaptı.

Ekonomist'in haberine göre Georgieva, yaz aylarında Avrupa Birliği’nin de aşılarla söz konusu iki ekonomiyi yakalamasını beklediklerini belirterek, toparlanmanın hızlanacağını dile getirdi.

IMF Başkanı Georgieva, küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 ve gelecek yıl yüzde 4 büyümesinin beklendiğini aktardı. Ancak ülkeler arasında ayrışan toparlanmanın ciddi bir sorun olduğunu anlattı.

Belirsizliğin yüksek olduğunun altını çizen Georgieva "Bu işte birlikteyiz, bundan ancak birlikte çıkabiliriz" dedi.

Salgın döneminde sağlanan politika faizinin çok dikkatli bir şekilde geri çekilmesi gerekeceğini belirten IMF Başkanı, bunun çok dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı. Georgieve "Muhtemelen yükselen faiz oranlarına hazırlanmamız gerekiyor. Özellikle ABD faiz oranlarını izlemek önemli, çünkü orada önemli bir hareket var.” dedi.

IMF Başkanı Georgieva, potansiyel olarak faiz oranlarının yükseldiği bir ortamda henüz büyüyemeyen, geride kalan ve yüksek borç yükü altındaki ülkelerin kendilerini zor bir durumda bulabileceğini ifade etti.

Georgieva ayrıca kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına yönelik tartışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. IMF Başkanı, Aşı üretimi ve dağıtımının önündeki engellerin kaldırılması için güçlü ekonomik argümanlar olduğunu belirtti. Ancak fikri mülkiyet hakkı korumalarının kaldırılmasına başka önlemlerin eşlik etmesi gerektiğini savundu.