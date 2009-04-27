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Ekonomi

IMF Başkanı: Anlaşma yakın

IMF Başkanı, IMF ile Türkiye arasında gelecek haftalarda bir program üzerinde anlaşmaya varılacağına inandığını söyledi.

27 Nisan 2009 03:00

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, IMF ile Türkiye arasında gelecek haftalarda bir program üzerinde anlaşmaya varılacağına inandığını söyledi.

IMF ile Dünya Bankası'nın birlikte düzenlediği, bahar toplantılarının kapanışında yapılan basın toplantısında Türkiye ile ilişkilerde son durumun sorulması üzerine Strauss-Kahn, "Gelecek haftalarda bir anlaşmaya varılacağına inanıyorum" dedi.

Strauss-Kahn, IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky ile Washington'da bulunan Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in uzun süren bir görüşme yaptığına işaret ederek, çalışmalara devam edildiğini belirtti.

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