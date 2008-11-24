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Ekonomi

IMF Başekonomisti: Kriz kötüleşecek

Uluslararası Para Fonu IMF’nin başekonomisti Blanchard, küresel mali krizin daha da kötüleşeceğini söyledi.

24 Kasım 2008 02:00

Uluslararası Para Fonu IMF’nin başekonomisti Olivier Blanchard, küresel mali krizin daha da kötüleşeceğini söyledi.

Olivier Blanchard, bir İsviçre gazetesine verdiği mülakatta, geleceğe yönelik karamsar bir tablo çizdi ve durumun ancak 2010’dan itibaren düzelebileceğini vurguladı.
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Olivier Blanchard, IMF’nin son iki haftada elindeki 250 milyar doların beşte birini harcadığını söyledi; Likidite sorununun, IMF’nin tek başına altında kalkamayacağı kadar önemli bir problem olabileceğine işaret etti.

IMF başekonomisti, merkez bankalarına da faiz oranlarını düşürmeleri çağrısı yaptı.


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