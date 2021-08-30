IMF Başekonomisti Gopinath: Piyasalar 2013'te yaşanan varlık alımı azaltılması odaklı gelişmeleri tekrar kaldıramaz

Küresel piyasalarda Jackson Hole toplantısından çıkan varlık alımlarının azaltılmasına yönelik mesajlar tartışılmaya devam ederken, IMF Başekonomisti Gita Gopinath gelişen piyasaların 2013'te yaşanan varlık alımlarının azaltılması odaklı gelişmelerin tekrarını kaldıramayacağını söyledi.

2013 yılında Fed’in tahvil alımlarının azaltılacağı yönündeki açıklamasıyla yaşanan ‘taper tantrum’da gelişen ülke para birimleri ve tahvilleri altı hafta boyunca düşmüştü.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Gopinath, gelişen piyasaların 2013'te Fed'in parasal teşvikleri geri çekme yönünde verdiği mesajların ardından piyasalarda yaşanan sert hareketlerin tekrarını kaldıramayacağını söyledi.

Gopinath, "Gelişen piyasalar birçok farklı biçimde darbeler alıyor, bu yüzden finansal piyasalarda büyük merkez bankalarından kaynaklanan krizi kaldıramazlar" ifadelerini kullandı.

Düşük ve orta gelirli ülkeler için ekonomik baskılara dikkat çeken Gopinath, ABD'de enflasyonun olası etkilerine de vurgu yaptı.

Gopinath, "ABD'de enflasyonun beklentilerden daha yüksek seviyeye çıkması ve bunun para politikasında daha hızlı bir normalleşmeyi gerektirmesi senaryosuna karşı endişeliyiz" diye konuştu.

Gopinath, merkez bankası yöneticilerinin para politikası patikasıyla ilgili olarak sıklıkla 'süper açık iletişim' sağlaması gerektiğini de ekledi.

2013 yılında Fed’in tahvil alımlarının azaltılacağı yönündeki açıklamasıyla yaşanan ‘taper tantrum’da dolar ve ABD faizleri yükselirken gelişen ülke para birimleri ve tahvilleri altı hafta boyunca düşmüştü. Bu durumdan Türk Lirası da olumsuz etki görmüştü.

Powell, varlık alımlarının bu yıl azaltılabileceğini söylemişti

Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının aylık tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlayabileceğini, ancak faiz artırımı konusunda acele edilmeyeceğini açıklamıştı.

Jackson Hole Sempozyumu’nda konuşan Powell, ekonominin, Fed’in varlık alımlarının azaltılması için daha önce ortaya koyduğu “kayda değer ilave toparlanma” seviyesine ulaştığını, aynı zamanda istihdam piyasasının da “açık bir ilerleme” kaydettiğini söylemişti.

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