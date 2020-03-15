IMF Baş Ekonomisti'nden Koronavirüs uyarısı: İflaslar yaşanabilir, işten çıkarmalar artabilir

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) küresel ekonomiyi şimdiden vurdu. IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, acil önlem alınmaması durumunda şirket iflaslarının başlayacağını, bununla da işten çıkarmaların yaşanacağını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Baş Ekonomisti Gita Gopinath, Koronavirüs'ün küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine ve alınabilecek ekonomik önlemlere dair yazısında, salgının ekonomiye etkisinin önceki kriz ve salgınlardan daha derin olduğuna dikkat çekti.



Karar gazetesinin haberine göre; Gopinath, hükümetlerin ve politika yapıcıların acil önlemler almaması durumunda birçok şirketin iflas edebileceği belirterek, önceki krizlerden farklı arz ve talep şoklarından kaynaklı olarak bu sağlık krizinin ekonomiye ciddi olumsuz etkileri olacağını belirtti.

2008 Krizi'nden bile kötü

Salgının en çok etkilediği ülkelerde ekonomik sonuçlar şimdiden gözle görülür seviyeye ulaştı. Örneğin Çin’de, imalat ve hizmet sektöründe faaliyet şubatta dramatik biçimde geriledi.



2008 Küresel Finans Krizi’nden ve diğer salgınlardan daha kötü. Emek arzı düştü çünkü insanlar salgından ya zarar gördüğü ya da kendilerini korumak ya da okullar kapatıldığı için çocuklarıyla ilgilenmek için çalışamıyor. Karantinalar nedeniyle de birçok insan işe gidemiyor.



İşçiler işten atılabiliyor ya da şirketler ödemeleri yapamayabiliyor. Özellikle turizm sektöründe bu durum daha belirgin hissediliyor. Hava yolu firmalarının hisse değerlerindeki düşüş, 11 Eylül 2001’deki terör saldırısı seviyelerine ulaşmış durumda.