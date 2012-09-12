IMF Ayrupayı uyardı; krizin etkisi uzun sürebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa’daki borç krizinin küresel ekonomiye etkisinin tahminlerin çok üzerinde olabileceği yönünde uyarıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa'daki borç krizinin uzun süreceği ve küresel ekonomiye ağır etkileri olacağı tahmininde bulundu. IMF Başkan Yardımcısı Zhu Min, “Kriz henüz sona ermedi. Aksine tam ortasındayız ve daha alacak çok yolumuz var” sözleriyle krizin etkilerinin hafife alınmaması uyarısında bulundu. Zhu Min, Avrupa ekonomisinin daha da kötüleşmesi halinde ABD ile Japonya ekonomisinde yüzde 2, Çin'de ise yüzde 1'e varan küçülme kaydedilebileceğini belirtti.

AMB'ye övgü

Çin’in liman kenti Tianjin’de düzenlenen ve "yazlık Davos" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Zhu Min, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) krizle mücadele çabalarını övdü. Almanya’da kuşkuyla karşılanan AMB’nin mali krizdeki ülkelerin devlet tahvillerini satın alarak, borçlanma masraflarını azaltma kararı IMF tarafından doğru bir adım olarak değerlendirildi. Zhu Min, aşırı borçlu ülkelerin şart koşulan reformları uygulaması halinde AMB’nin programının mevcut durumu rahatlatacağını savundu. Zhu Min, “AMB’nin kararı çok önemli. Kuvvetle destekliyoruz.” dedi. (Deutsche Welle Türkçe)