IMF, Avrupa'nın borç ödemesinden kuşkulu

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Naoyuki Shinohara, Avrupa'nın borcunun geri dönüşüne ilişkin şüphelerin devam ettiğini belirtti.



Shinohara, Bloomberg haber ajansına yaptığı açıklamada, Avrupa'nın, borç yüküne ilişkin piyasalarda süren endişeleri kökünden söküp atamadığına işaret ederek, ''Avrupa'nın borcunun sürdürülebilirliği konusunda piyasalardaki kuşkular tam olarak temizlenebilmiş değil'' dedi.

En azından şimdilik Avrupa'nın borç krizinin bölge dışına yayılmasının sınırlı olacağına işaret eden Shinohara, ''Eğer Avrupa'nın borç krizi büyürse, bunun, aşağı yönlü ciddi riskler getirebileceğini aklımızda bulundurmamız gerekiyor'' diye konuştu.

Yunanistan ve İrlanda'nın geçen yıl finansal dış yardım talebinde bulunmasının ardından piyasalarda, Avro Bölgesi'ne üye ülkeler arasında en fazla Portekiz ve İspanya'nın finansal yardım talebinde bulunacağına ilişkin risklerin ve liderlere daha hızlı hareket etmeleri konusunda gelen baskıların arttığı belirtiliyor.