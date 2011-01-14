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Ekonomi

IMF, Avrupa'nın borç ödemesinden kuşkulu

IMF Başkan Yardımcısı Naoyuki Shinohara Avrupa'nın borcunun geri dönüşüne ilişkin şüphelerin devam ettiğini belirtti.

14 Ocak 2011 02:00


T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Naoyuki Shinohara, Avrupa'nın borcunun geri dönüşüne ilişkin şüphelerin devam ettiğini belirtti.

Shinohara, Bloomberg haber ajansına yaptığı açıklamada, Avrupa'nın, borç  yüküne ilişkin piyasalarda süren endişeleri kökünden söküp atamadığına işaret  ederek, ''Avrupa'nın borcunun sürdürülebilirliği konusunda piyasalardaki kuşkular  tam olarak temizlenebilmiş değil'' dedi.

En azından şimdilik Avrupa'nın borç krizinin bölge dışına yayılmasının  sınırlı olacağına işaret eden Shinohara, ''Eğer Avrupa'nın borç krizi büyürse,  bunun, aşağı yönlü ciddi riskler getirebileceğini aklımızda bulundurmamız  gerekiyor'' diye konuştu.

Yunanistan ve İrlanda'nın geçen yıl finansal dış yardım talebinde  bulunmasının ardından piyasalarda, Avro Bölgesi'ne üye ülkeler arasında en fazla  Portekiz ve İspanya'nın finansal yardım talebinde bulunacağına ilişkin risklerin  ve liderlere daha hızlı hareket etmeleri konusunda gelen baskıların arttığı  belirtiliyor.

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