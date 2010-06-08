IMF Avro bölgesini uyardı

T24-



IMF'nin Avro Bölgesi ekonomisiyle ilgili raporunda, Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İrlanda gibi yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya bulunan borçlu ülkelerin artan borçlarını azaltacak tasarruf programlarını uygulama çağrısında bulunuldu.





Raporda, ''Yüksek borçlanma faizleriyle karşı karşıya olan ülkelerin mali konsolidasyonu ertelemesi ya da bunda gönülsüz olması bazı üye ülkelerde mali sürdürülebilirlikte finansal piyasada güvenin daha fazla azalmasına, risk primlerinde yükselişe ve avronun hızlı değer kaybına yol açabilir'' denildi.





Piyasa baskılarıyla karşı karşıya bulunan ülkelerin, mevcut kesintilerin bütçe açıklarını azaltmaması halinde ''beklenmedik durum planlarını hazırlamak ve düzeltme yapmaktan'' başka seçeneği olmadığı belirtilen raporda, emeklilik yaşının artırılması ve sağlık reformunun uzun vadede harcamaları kısmak için hükümetlerin ihtiyaç duyduğu tedbir türü olması gerektiği ifade edildi.





Hükümetlere, ''Avro Bölgesi'nde uzun süreli güçsüz büyümenin'' üstesinden gelmek amacıyla finansal sistemlerini yeniden yapılandırmayı hızlandırmak, büyümeyi desteklemek ve bütçelerini denkleştirmek için derhal harekete geçmesi çağrısında bulunan IMF, hükümetlerin, ekonominin iyileşmesi döneminde yeni istihdam yaratılmasını sınırladığı gerekçesiyle emeğin serbest dolaşımını kısıtlayan politikalarını eleştirdi.