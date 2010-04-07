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Ekonomi

IMF, Atina ile temasta

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, Atina’daki temaslarına başladı.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Atina ile temaslara başlayan IMF heyeti, özellikle tasarruf planının uygulaması üzerinde duracağını açıkladı.


Yunanistan’ın borçlanma maliyeti, avro’nun değerini sarstı ve tarihin en düşük noktalarına kadar çekti. Bunda yatırımcıların IMF-AB destekli anlaşmaya ilişkin endişeleri ve ismi açıklamayan resmi kaynakların medyada yer alan çelişkili ifadeleri etkili oldu.


Söz konusu anlaşmanın yeniden gözden geçirileceğine yönelik haberleri yalanlayan Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papaconstantinou, “Ne yazık ki yetkisi bulunmayan bir çok insan, kendi kafasına göre açıklamalar yapıyor” dedi.

AB, YARDIM SÖZÜNÜ TEKRARLADI


Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, AB ülkelerinin ağır borç yükü altında bulunan Yunanistan’a gerekli kaynağı yaratamaması halinde mali destek verecekleri sözünü tekrarladı.


Rompuy, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın tahvil piyasalarından gerekli kaynağı elde edememesi durumunda diğer ülkelerin karşılıklı kredi vermeye hazır olduklarını söyledi.


Rompuy, finansmanında Avrupa parasının da önemli ölçüde yer aldığı IMF’nin, Yunanistan’a sağlayacağı kaynağı kullanmamanın “garip” olacağını kaydetti.

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