IMF: Artık cephaneye sahibiz

Kahn, liderlerin küresel büyümeyi desteklemesi ve finansal düzenlemeyi güçlendirmesi anlaşmasından memnun olduğunu söyledi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, dünyada potansiyel krizlerle mücadele etmek için IMF'nin şimdi yeterli güce sahip olduğunu söyledi.



G-20 zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin küresel büyümeyi desteklemesi ve finansal düzenlemeyi güçlendirmesi anlaşmasından memnun olduğunu ifade eden Strauss-Kahn, "Şimdi dünyanın ihtiyaç duyabileceği yeterli cephaneye sahibiz" dedi.



Strauss-Kahn, "Küresel kriz gelişmekte olan piyasaları ve yoksul ülkeleri çok kötü vurdu. G-20 liderleri, IMF'nin kullanabileceği kaynaklara sahip olduğu konusundaki garanti dahil, uluslararası toplumun bu ülkeleri destekleyeceği taahhüdü konusunda güçlü bir işaret verdi" diye konuştu.



G-20 üyeleri dün Londra'daki zirvede IMF ve diğer kalkınma kuruluşlarına 1,1 trilyon dolar kaynak aktarılması konusunda anlaştı.



Buna göre, IMF'ye kredi verebilmesi için 250 milyar doları hemen olmak üzere 500 milyar dolar destek verilecek. Yine IMF'nin Özel Çekim Hakkı (SDR) için 250 milyar dolar ek kaynak sağlanacak, ticaretin finansmanı için Dünya Bankası'na 250 milyar dolar verilecek ve çok uluslu kalkınma bankaları aracılığıyla düşük gelirli ülkeler için 100 milyar dolar kredi hattı açılacak.



IMF'nin, dünkü toplantıdan önce küresel ekonomik kriz nedeniyle zor durumda bulunan ülkelere kredi vermesi için 250 milyar doları bulunuyordu.



Uzmanlar, G-20'nin vaatlerinin, gelişmiş ülkelerde ve özellikle Doğu Avrupa olmak üzere gelişmekte olan piyasalarda finansal istikrarı desteklemesinin uzun zaman alacağı yorumunda bulundular.



Trichet: Güveni yeniden inşa etmek için gerekli her şey var



Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, G-20 liderlerinin mali sistemi denetleme çağrısının, güveni yeniden inşa etmek için gerekli her şey olduğunu söyledi.

G-20 liderleri, dün Londra Zirvesi'nde, mali gözetimin geliştirilmesi ve bankacılık

