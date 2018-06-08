T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

IMF Arjantin'e 50 milyar dolar borç vermeyi kabul etti

Uluslararası Para Fonu IMF, ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin'e 50 milyar dolar borç vermeyi kabul etti. Üç yıl sürmesi planlanan borç anlaşmasının IMF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor. Arjantin 8 Mayıs'ta IMF'nin kapısını çalmıştı.

08 Haziran 2018 06:12

Uluslararası Para Fonu IMF, ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin'e 50 milyar dolar borç vermeyi kabul etti.

Üç yıl sürmesi planlanan borç anlaşmasının IMF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Yıllardır süren ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin, para biriminin büyük değer kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'ta yardım için IMF'nin kapısını çalmıştı.

Anlaşma uyarınca ülkenin iki haneli enflasyonunu indirmesi ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada "Arjantin bmakamları, ilk borç taksidini almak ve daha sonraki taksitlerin koşullu olması konusunda niyet beyanında bulundular" denildi.

Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri'nın IMF'den yardım istemesi, ülkesinde eleştiri almasına neden oldu.

Arjantin'de IMF'ye karşı sert bir tavır sergileniyor ve kurum ülkenin 2001 yılındaki ekonomik çöküşünden sorumlu tutuluyor.

Ancak Macri daha önce yaptığı açıklamada, IMF'den alınacak yeni borcun hükümetinin büyüme ve kalkınma programını güçlendireceğini söylemiş ve geçmişteki krizlerin benzerinden kaçınmalarını sağlayacağını söylemişti.

IMF Başkanı Christine Lagarde da anlaşma nedeniyle Arjantinli yetkilieri kutladı.

Lagarde "Daha önce de söylediğmiz gibi, bu plan Arjantin hükümetinin tasarladığı ve sahiplendiği, tüm Arjantinliler'in yararına ekonomiyi güçlendirmek için yapılan bir hamle" dedi.

Lagarde ayrıca "Bu çabaya piyasa güvenini artıracak ve bir dizi uzun süreli sorunun çözümü için bir mali destekle katkıda bulunmaktan memnunum" diye konuştu.

IMF Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki günlerde anlaşmayı oylaması bekleniyor.

IMF Batı Yarıküre Bölümü Başkanı Alejandro Werner ve Arjantin Masası Şefi Roberdo Cardarelli'nin bugün Washington'da bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uluslararası Para Fonu IMFArjantinIMF Yönetim KuruluMayıs IMFPara Fonu IMFMayısIMFCumhurbaşkanı Mauricio Macri IMFAncak MacriBaşkanı Christine LagardeArjantinliArjantinlilerYönetim KuruluBatı Yarıküre Bölümü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24