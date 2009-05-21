T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF anlaşması çok yakın

Uluslararası finans kuruluşu Merrill Lynch, Türkiye ile IMF arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğunu ileri sürdü.

21 Mayıs 2009 03:00

Merrill Lynch tarafından hazırlanan raporda, IMF ile olası bir anlaşmanın son dönemdeki şüpheler nedeniyle piyasalar tarafından tam olarak fiyatlanmadığı belirtildi.

Hükümet anladı, imza yakın

Raporda, "Biz hükümetin anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde ortaya çıkacak olan riskleri anladığını düşünüyoruz. Bize göre IMF anlaşması önümüzdeki haftalar içerisinde tamamlanacak."

Raporda Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüme de dikkat çekilerek, "Türkiye ekonomisi V şeklinde toparlanmaya aday bir ekonomidir ve önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kuvvetli büyüme performansı devam edecek" denildi.

Türkiye'nin en büyük riskinin kredi kanallarına ulaşmak olduğu belirtilen raporda, global kredi piyasalarının açılması ve IMF paketi ile bu riskin de ortadan kalkacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24