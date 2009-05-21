IMF anlaşması çok yakın

Merrill Lynch tarafından hazırlanan raporda, IMF ile olası bir anlaşmanın son dönemdeki şüpheler nedeniyle piyasalar tarafından tam olarak fiyatlanmadığı belirtildi.



Hükümet anladı, imza yakın



Raporda, "Biz hükümetin anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde ortaya çıkacak olan riskleri anladığını düşünüyoruz. Bize göre IMF anlaşması önümüzdeki haftalar içerisinde tamamlanacak."



Raporda Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüme de dikkat çekilerek, "Türkiye ekonomisi V şeklinde toparlanmaya aday bir ekonomidir ve önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kuvvetli büyüme performansı devam edecek" denildi.



Türkiye'nin en büyük riskinin kredi kanallarına ulaşmak olduğu belirtilen raporda, global kredi piyasalarının açılması ve IMF paketi ile bu riskin de ortadan kalkacağı belirtildi.

