Açıklamaya göre, Türkiye'nin 2009 yılında borç geri ödemesi 2,1 milyar dolar düşük olacak.



Uluslararası Para Fonunun (IMF) anapara geri ödemelerinde süreci uzattı. Buna göre, Türkiye'nin 2009 yılında borç geri ödemesi 2,1 milyar dolar düşük olacak.



Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, IMF'nin 24 Mart 2009 tarihli toplantısında, IMF Genel Kaynaklar Hesabından finanse edilen stand-by düzenlemeleri dahil IMF kredilerinin anapara geri ödemelerine ilişkin uygulamada değişiklik yapıldığı anımsatıldı.



Açıklamaya göre, karar uyarınca 1 Nisan 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, IMF anapara geri ödemelerinin "erken ödeme" esasına göre (2 yıl 3 ayı geri ödemesiz, üçer aylık 8 eşit taksitle toplam 4 yılda)gerçekleştirilmesi uygulaması yürürlükten kaldırıldı.



Bu çerçevede, IMF anapara geri ödemeleri "normal ödeme" esasına göre (3 yıl 3 ayı geri ödemesiz, 8 eşit taksitle toplam 5 yılda) yapılacak.



Açıklamada, genel bir uygulama değişikliği niteliğinde olan ve üye tüm ülkeleri kapsayan bu düzenlemenin, Türkiye'nin IMF'ye anapara geri ödeme takvimine de olumlu yansıyacağı ifade edilerek, değişiklik kapsamında 2009 yılı dış borç geri ödemelerinin 1,4 milyar SDR (yaklaşık 2,1 milyar ABD Doları) daha düşük olacağı bildirildi.



Türkiye'nin mevcut IMF borç stoku için eski ve yeni ana para geri ödeme planları şöyle:



YIL / ESKİ ÖDEME PLANI / YENİ ÖDEME PLANI

(milyon SDR*) (milyon SDR)



2009 (Nisan-Aralık) / 1.423 / -

2010 / 1.780 / 1.423

2011 / 1.311 / 1.780

2012 / 562 / 1.311

2013 / - /562

Toplam / 5.076 / 5.076



*1 Özel Çekme Hattı (SDR): 1.49284 ABD doları

