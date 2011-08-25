-IMF, Afrika'ya yardıma hazır WASHINGTON (A.A) - 25.08.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Fonun, Afrika Boynuzuna yönelik uluslararası yardım çabalarına mümkün olduğunca katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi. Lagarde yaptığı yazılı açıklamada, ''IMF adına, insanlık trajedisinden etkilenen ülkelere çağrıda bulunmak ve uluslararası yardım çabalarına katkı sağlamaya hazır olduğumuzun altını çizmek istiyorum'' dedi. Bölge ülkeleriyle, özellikle olayların ekonomik sonuçlarının değerlendirilmesi ve finansman ihtiyaçlarına yönelik uzmanlık alanlarında yakın işbirliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Lagarde, bölgedeki ülkelere finansal yardım konusunda katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtti. Lagarde, IMF'in daha önce yardımda bulunduğu Kenya ve Cibuti'nin ek yardım talebini değerlendirdiklerini de kaydetti.