-IMF, Afganistan için kredi onayı KABİL (A.A) - 15.11.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan için yeni kredi programını onayladı. Üç yıllık program, hükümetin ekonomik reformlarını desteklemek için Afganistan'a 133,6 milyon dolar kredi verilmesini öngörüyor. IMF, Afgan hükümetinin geçen yıl kötü yönetim ve verilen tartışmalı krediler nedeniyle batma noktasına gelen Kabil Bankası ile ilgili krizi çözme konusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. IMF'nin aldığı karar, banka krizinin ardından Afganistan yardım paketini askıya alan bağışçı ülkelerin de güvenini tazeleyecek. Bağışçı ülkelerin, 5 Aralık'ta Almanya'da bir araya gelmesi planlanıyor. Afgan hükümetinin banka krizini yönetme tarzından hoşnut olmayan IMF, geçen haziran ayında Afganistan'a yapılacak 70 milyon dolarlık yeniden yapılandırma ödemesini durdurmuştu.