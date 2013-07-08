T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF ABD'yi uyardı, kesintiler yine de devrede

Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD’yi makul mali planlar konusunda uyardı

08 Temmuz 2013 12:13

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD’yi federal bütçe kesintileri konusunda uyardı. ABD’de ise kesintiler başladı. Savunma sanayi çalışanları artık haftada bir gün zorunlu izne çıkacak.

IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD’nin küresel ekonomideki ağırlığını dikkate alması gerektiği ve bu yüzden federal bütçe kesintilerinin uygunsuz bir önlem olduğunu söyledi.

Washington Mart ayında aldığı bir kararla ülke genelinde bütçe kesintilerine gitmeye karar verdi. Bu yerel yönetimlerin yaptığı harcamaları kesmesi ya da bütçelerini küçültmesi anlamına geliyor.

Uzmanlar bu durumda uçuş kontrol uzmanlarının çalışma sürelerinin azalmasından, ABD Donanması’ndaki uçakların azaltılması ve de çiftçilere verilen desteğin azaltılması kadar pek çok önlemin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Fransa’da düzenlenen bir konferansta konuşan Lagarde, “ABD’deki bütçe kesintileri kesinlikle uygunsuz görünüyor. Çünkü bu kesintiler orta ve uzun vadeli büyümeyi destekleyen teşviklerin sonlanması anlamına geliyor” dedi.

Lagarde geçen ay gerçekleşen bir toplantıda da ABD’yi bütçe kesintileri konusunda benzer şekilde uyarmıştı.

ETİKETLER

christine lagardeimfabdekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24