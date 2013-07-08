IMF ABD'yi uyardı, kesintiler yine de devrede

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD’yi federal bütçe kesintileri konusunda uyardı. ABD’de ise kesintiler başladı. Savunma sanayi çalışanları artık haftada bir gün zorunlu izne çıkacak.

IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD’nin küresel ekonomideki ağırlığını dikkate alması gerektiği ve bu yüzden federal bütçe kesintilerinin uygunsuz bir önlem olduğunu söyledi.

Washington Mart ayında aldığı bir kararla ülke genelinde bütçe kesintilerine gitmeye karar verdi. Bu yerel yönetimlerin yaptığı harcamaları kesmesi ya da bütçelerini küçültmesi anlamına geliyor.

Uzmanlar bu durumda uçuş kontrol uzmanlarının çalışma sürelerinin azalmasından, ABD Donanması’ndaki uçakların azaltılması ve de çiftçilere verilen desteğin azaltılması kadar pek çok önlemin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Fransa’da düzenlenen bir konferansta konuşan Lagarde, “ABD’deki bütçe kesintileri kesinlikle uygunsuz görünüyor. Çünkü bu kesintiler orta ve uzun vadeli büyümeyi destekleyen teşviklerin sonlanması anlamına geliyor” dedi.

Lagarde geçen ay gerçekleşen bir toplantıda da ABD’yi bütçe kesintileri konusunda benzer şekilde uyarmıştı.