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Ekonomi

IMF: ABD bankalarının 76,3 milyar dolara ihtiyacı olacak

IMF, ABD finans sisteminin kırılganlığının sürdüğünü ve bankaların 76,3 milyar dolar kadar daha sermayeye ihtiyaçları olabileceğini bildirdi.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- IMF, ABD finans sisteminin kırılganlığının sürdüğünü ve bankaların 76,3 milyar dolar kadar daha sermayeye ihtiyaçları olabileceğini bildirdi.


Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD finans sistemine ilişkin raporda yer alan stres testi sonuçları, ABD bankacılık sistemi istikrarlı olmasına rağmen, kırılganlığının devam ettiğini gösteriyor. Konut fiyatları, ticari gayrimenkul kredileri ve ekonomik büyüme bankaları daha fazla zarara uğratacak olası şoklar olarak sıralanıyor.


NTV'de yer alan habere göre, raporda, ilk senaryoya göre küçük ve yerel bankaların yanı sıra yabancı bankaların iştiraklerinin 2010-2014 yıllarında yüzde 6 olan sermaye yeterlilik rasyosunu karşılamak için 40,5 milyar dolar sermayeye ihtiyacı olacağı belirtildi. Daha ileri bir senaryoya göre ise bu rakam 76,3 milyar dolara çıkacak.


IMF ABD Başkanı Barack Obama yönetimine, devlete ait dev tutsat (mortgage) şirketleri Fannie Mae ve Freddie Mac ile ilgili değişiklikleri uygulaması çağrısını yineleyerek, bu şirketlerle ilgili kısmi özelleştirme stratejisi önerisinde de bulundu.

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