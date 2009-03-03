IMF: AB krize ortak çözüm bulmalı

IMF Başkanı Strauss-Kahn, "Avrupa Birliği liderlerinin küresel finans kriziyle mücadeleye ortak yanıt vermede başarısız olmaları beni endişelendiriyor" dedi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, geçen hafta sonunda toplanan Avrupa Birliği liderlerinin, global ekonomik krizle mücadele için ortak bir karara varamamalarının kendisini endişelendirdiğini söyledi.



Toplantıda, çoğu AB üyesi olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki krizin aşılması için bu ülkelere yönelik toplu bir kurtarma operasyonu teklifi kabul edilmemişti. Strauss-Kahn, "Avrupalılar hafta sonunda iyi performans gösteremediler. Neredeyse hiçbir ortak bir çözüm bulamayacaklardı" dedi.



ABD'nin National Public Radio istasyonuna konuşan Strauss-Kahn, "Bu yüzden, özellikle de bankaların yeniden yapılandırılmasında, doğru politikaların uygulanması konusunda endişeler taşıyorum" dedi.



Avrupa Birliği içinde, sanayinin desteklenmesinden yana olan Fransa gibi zengin ülkelerle, çoğunluğu doğuda bulunan ve finansal teşvikler ve kurtarma paketleri hazırlamakta zorlanan daha yoksul Avrupa ülkeleri arasında ayrılık yaşanıyor.



AB'nin en büyük ekonomisi olan Almanya, Euro bölgesi tahvilleri ihraç ederek zor durumdaki Euro kullanıcısı ülkelere kaynak yaratılması önerilerine karşı çıkmıştı.



AB ülkelerinin, ekonomilerine mali teşvikler sağlamada başarılı olduğunu söyleyen IMF Başkanı, bankaların bilançolarının temizlenmesinde ise yavaş hareket edildiğini söyledi.



Banka bilançoları temizlenmeli



Strauss-Kahn, "Değişik ekonomik destek paketleri açısından baktığımızda yapılanların oldukça doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ancak planın ikinci adımı olarak banka bilançolarının temizlenmesi gerekiyor ve bu iş oldukça yavaş ilerliyor" dedi.



Geçen birkaç ay içinde Macaristan, Letonya, Ukrayna, Belarus ve Sırbistan, IMF'den kredi istemek zorunda kaldılar.



Macaristan Başbakanı Ferenc Gyurcsany, resesyon yüzünden Doğu Avrupa'da komünizmin çöküşünden yirmi yıl sonra, yeni bölünmeler yaşanabileceğini söylemişti.



Strauss-Kahn, Euro bölgesinin yaşadığı yetersizliklerden birinin, bunun hâlâ tamamlanmamış bir proje olması ve tek para birimi kullanmasına rağmen, tek bir ekonomi politikasına sahip bulunmaması olduğunu belirtti.



IMF Başkanı "Bu yüzden, Yunanistan gibi bazı Euro bölgesi ülkeleri sorunlar yaşıyor. Euro bölgesinde bu tür sorunlarla baş etmek için yerleşik bir mekanizmanın olmadığını görüyoruz. Devlet ve hükümet başkanlarının (hafta sonunda) nasıl bir tedbir alınması konusundaki kararsızlığı sanırım buradan kaynaklanıyor" dedi.

