IMF 500 milyar dolar ek kaynak arayacak

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Ek kaynak, kamu borçlarını ödemekte zorlanan Euro bölgesi ülkeleri için kullanılabilir. Ancak IMF, 'gelecek yıllarda' 1 trilyon dolara kadar ek kaynağa ihtiyaç duyabileceğini belirtti. Sözkonusu 500 milyar dolara, Avrupa ülkelerinin geçtiğimiz günlerde IMF'ye taahhüt ettiği 150 milyar doların da dahil olduğu kaydedildi.Kuruluştan yapılan açıklamada, "Tahminlerimize göre, gelecek yıllarda küresel ekonomi için 1 trilyon dolara ihtiyaç olacak. IMF şu anda 500 milyar dolara kadar ek kaynak bulmayı amaçlıyor." denildi.IMF'nin şu anda 590 milyar dolarlık borç alma kapasitesi bulunuyor. Fonun alacaklarıysa 250 milyar dolarlık rekor düzeyde.500 milyar doların önemli bir kısmını Avrupa ülkeleri sağladığı için, IMF'nin ek kaynağın kalan kısmını tamamlaması için diğer üye ülkelerle görüşmesi gerekecek. Geçen Aralık ayında yapılan zirvede AB ülkeleri IMF'ye, Yunanistan gibi zor durumdaki ülkelerle,Euro bölgesi kurtarma fonuna katkıda bulunabilmesi için 200 milyar euroluk ek kaynak sağlamayı taahhüt etmişti. Ancak İngiltere, Euro bölgesi ülkelerini destekleme planında yer almamayı tercih etti. Bu yüzden AB ülkeleri, taahüt edilen miktara ulaşamadı. (BBC Türkçe)