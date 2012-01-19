T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF 500 milyar dolar ek kaynak arayacak

Uluslararası Para Fonu IMF, küresel ekonominin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için kaynaklarını

19 Ocak 2012 02:00

T24 - Uluslararası Para Fonu IMF, küresel ekonominin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için kaynaklarını 500 milyar dolar daha arttırmaya çalışacağını açıkladı.



Ek kaynak, kamu borçlarını ödemekte zorlanan Euro bölgesi ülkeleri için kullanılabilir. Ancak IMF, 'gelecek yıllarda' 1 trilyon dolara kadar ek kaynağa ihtiyaç duyabileceğini belirtti. Sözkonusu 500 milyar dolara, Avrupa ülkelerinin geçtiğimiz günlerde IMF'ye taahhüt ettiği 150 milyar doların da dahil olduğu kaydedildi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, "Tahminlerimize göre, gelecek yıllarda küresel ekonomi için 1 trilyon dolara ihtiyaç olacak. IMF şu anda 500 milyar dolara kadar ek kaynak bulmayı amaçlıyor." denildi.

IMF'nin şu anda 590 milyar dolarlık borç alma kapasitesi bulunuyor. Fonun alacaklarıysa 250 milyar dolarlık rekor düzeyde.

500 milyar doların önemli bir kısmını Avrupa ülkeleri sağladığı için, IMF'nin ek kaynağın kalan kısmını tamamlaması için diğer üye ülkelerle görüşmesi gerekecek. Geçen Aralık ayında yapılan zirvede AB ülkeleri IMF'ye, Yunanistan gibi zor durumdaki ülkelerle,

Euro bölgesi kurtarma fonuna katkıda bulunabilmesi için 200 milyar euroluk ek kaynak sağlamayı taahhüt etmişti. Ancak İngiltere, Euro bölgesi ülkelerini destekleme planında yer almamayı tercih etti. Bu yüzden AB ülkeleri, taahüt edilen miktara ulaşamadı. (BBC Türkçe)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24