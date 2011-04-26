IMF: 5 yıl sonra dünyanın en büyüğü Çin olacak

T24 - Uluslararası Para Donu (IMF), küresel ekonomi için bir bomba bıraktı ve kimse bunu fark etmedi. Dünya tarihinde ilk kez uluslararası bir kuruluş, ABD çağının sona ereceği resmi tarihi açıkladı. Ve bu tahmin edilende de daha yakın.

IMF’in son tahminlerine göre, Çin ekonomisinin 2016’da, yani bundan beş yıl sonra ABD’yi gerçek anlamda geride bırakacak.



IMF’den gelen açıklama şu anda Washington’da devam eden bütçe görüşmeleri içinde sıkıntı yaratan bir konu oldu. Açıklama, uluslararası güvenlik sisteminin önümüzdeki yıllarda nasıl bir hal alacağına yönelik soru işaretleri doğururken, ABD doları ve Hazine tahvilleri üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden olabilir.



IMF’in tahminlerine göre, gelecek yıl ABD’ye başkan olarak seçilecek ismin, Obama ya da Mitt Romney, dünyanın en büyük ekonomisinin son başkanı olacağını söyledi.



Ancak ABD halkı bu gerçekle yüzleşmeye hazır değil. Hatta tarihin bu kadar yakın olduğundan bile haberdar değiller. Farklı görüşlerden uzmanlara sorduğunuzda, bunun gerçekleşmesinin onyıllar sonra olacağını söylüyor. Hatta en yakın tarih, daha önce 2020’ler olarak gösterilmişti.



Ancak uzmanlar yanlış hesaplama yapıyor. Sadece iki ülkenin GSYİH’lerini güncel faiz oranlarına göre hesaplıyorlar.



IMF ise iki ülkeyi gerçek faiz oranlarına göre kıyaslamanın yanı sıra, aynı zamanda gerçek, reel ekonomik verileri inceleyerek, iki ülkedeki satın alma güçlerini karşılaştırarak böyle bir sonuca vardı.



İnsanların kazandıkları ve harcadıkları paraları kıyasladı.



Ekonomik büyümeye katkıda geçti

Çin ekonomisinin büyüklüğü 2011’deki 11.2 trilyonluk seviyeden, 2016’da 19 trilyona çıkacak. Aynı süreçte, ABD ekonomisinin büyüklüğü 15.2 trilyon dolardan, 18.8 trilyona yükselecek. Bu, ABD’nin küresel ekonomik büyümeye katkısını yüzde 17.7’ye düşürürken, Çin’in katkısı yüzde 18 olacak ve daha sonraki yıllarda daha da artacak.



Ancak bundan sadece on yıl önce ABD ekonomisinin büyüklüğü Çin’in tam üç katıydı.



Elbette bütün tahminler hatalı çıkabilir ya da değişebilir. Bu yüzden Çin, IMF’in tahmininden önce de ABD’yi geride bırakabilir ya da daha geç bir tarihte de.



Eğer Çin’deki hızlı büyüme ekonomisine zarar verirse, ABD’yi geride bırakması birkaç yıl ertelenebilir.





