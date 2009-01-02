IMF 20. stand-by için geliyor

IMF heyeti yeni stand-by’a yönelik çalışmalarda bulunmak üzere haftaya Türkiye’ye gelecek.



Türkiye Masası Şefi Rachel van Elkan başkanlığındaki Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti haftaya gelecek. Heyet, yaklaşık 10 gün Türkiye’de kalarak, stand-by anlaşmasının altyapısını hazırlayacak. Heyetin, yeni stand-by ve Türkiye’nin finansman ihtiyacı konusunda rapor hazırlayarak Fon’un İcra Direktörleri Kurulu’na sunması bekleniyor.



Yeni stand-by üzerinde anlaşmaya varılması halinde, İcra Direktörleri Kurulu’nun, en kısa sürede toplanarak Türkiye’nin yeni kredisini onaylayacağı belirtiliyor.



IMF ile anlaşmaya varılması durumunda, kredinin ilk diliminin Ocak ayı içinde sağlanabileceği belirtiliyor.



Tercih ‘Normal stand-by’



Hemen mali destek imkanı sağlaması ve kotanın üstünde bir kredi alınabilmesi açısından kısa vadeli bir standard stand-by’ın tercih edildiği öğrenildi.



Normal stand-by’ın 1.5-2 yıl vadeli olacağı da belirtiliyor. Uluslararası piyasa koşullarındaki düzelmenin sağlanması halinde, gelecek yılın ikinci yarısından sonra ihtiyati stand-by’a da geçilebileceği ifade ediliyor.



Kasım ayına kadar, sıkı mali disiplin ve yatırımlara fren talep eden IMF, küresel krizin de derinleşerek reel sektörü etkilemesi üzerine, anlaşmalarında daha esnek bir düzenleme prensibini kabul etti.



Finansal sektörde başlayan krizin reel ekonomiyi de etkileyerek, işsizlik başta olmak üzere, olumsuz sosyo ekonomik sorunlara neden olduğunu gören IMF, üye ülkelerde “daraltıcı olmayan” programların uygulanmasının da yolunu açtı.



20. Stand-By’a doğru



IMF ile şimdiye kadar 19 defa stand-by anlaşması yapan Türkiye, şimdi de 20. stand-by’a hazırlanıyor. Türkiye, şimdiye kadarki stand-by’lardan sadece son iki stand-by’ı başarıyla tamamlayabildi.



Türkiye’nin IMF ile ilişkilere başlaması ile birlikte, ilk stand-by anlaşmasının yapıldığı tarih ise 1 Ocak 1961 yılına denk geliyor. Bu ilk stand-by anlaşması bir yıl sürüyor ve 31 Aralık 1961’de sona eriyor.



Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin başlaması da IMF ile stand-by düzenlemelerinin başladığı döneme rastlıyor. 30 Mart 1962’de IMF ile yeni bir düzenlemeye giden Türkiye’nin bu anlaşması bir yıldan da az sürdü ve 31 Aralık 1962’de bitti.



15 Şubat 1963’te üçüncü stand-by’ına giden Türkiye’nin anlaşması yaklaşık dokuz ay sürdü. Dördüncü stand-by anlaşması 15 Şubat 1964 tarihinde başlarken, bu anlaşma da

31 Aralık 1964’de bitti.



Türkiye, 1961 yılından, 1970 yılına kadar her yıl, IMF ile bir stand-by gerçekleştirdi. Anlaşmalar genellikle bir yıl dolmadan sona erdi.



1970’ten, 1978’e kadar IMF’ye sekiz yıllık bir ara veren ve bu süre içinde stand-by anlaşması yapmayan Türkiye, 1978 yılından, 1980 yılına kadar, IMF ile yeniden birer yıllık stand-by anlaşmaları gerçekleştirdi.



Türkiye, 18 Haziran 1980 tarihinde ilk kez, IMF ile en uzun stand-by anlaşmasını gerçekleştirdi ve bu anlaşma 17 Haziran 1983’te sona erdi.



1983 yılında yeni bir stand-by düzenlemesine giden Türkiye’nin anlaşması süresi bir yıl sürdü.



Stand-by’a 10 yıl ara verildi



Türkiye, 1984’ten 1994’e kadar IMF ile stand-by düzenlemesine gitmedi. 8 Temmuz 1994’te yapılan stand-by ise 26 Eylül 1995’te sona erdi.



1999’a kadar stand-by düzenlemesine gitmeyen Türkiye, 1999-2002 döneminde 17. stand-by düzenlemelerini gerçekleştirdi. En son 18. stand-by düzenlemesine 4 Şubat 2002’de başlayan Türkiye, 4 Şubat 2005’te bu anlaşmanın sona ereceği tarihten önce Ocak 2005’te 19. stand-by’ına gitti.



Türkiye’nin, IMF ile 47 yıl içinde gerçekleştirdiği stand-by anlaşmaları genelde, bitmesi gereken zamandan önce başarılamadan sona erdi.



47 yıllık stand-by döneminde, genellikle krizlerin ardından mecburi olarak stand-by düzenlemesine giden Türkiye, bu süreçte IMF’den 50 milyar doların üstünde kaynak sağladı.



