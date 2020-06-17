IMEI kayıt şartları değişiyor; kahve makinesi ve buzdolabında da elektronik kimlik numarası olacak

BTK'nın ''Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'' düzenlemesine göre, IMEI kaydının kapsamı genişletilecek. Acil durumda otomatik olarak 112'yi arayan ve acil durum ekiplerine konum bilgisi gönderen otomobillerdeki e-Call sistemlerinin de IMEI kaydının yapılması gerekecek. Otomobil sistemlerinin dışında başka cihazlara da IMEI şartı getirilecek. Üstelik bu cihazlar mutfağımızda yer alıyor.

Buzdolabı ve kahve makinesi de kayıt altına alınacak

Buzdolabı üreticileri nesnelerin interneti (IoT) özelliğinden son yıllarda sıklıkla yararlanmaya başladı. Bu sayede buzdolapları ağlar üzerinden yönetilebilir ve evdeki diğer IoT cihazlarla iletişim kurabilir hale getirildi. İşte nesnelerin interneti kapsamında bulunan bu buzdolaplarının da artık IMEI kaydının yapılması gerekecek. Buna bu kapsama giren kahve makinesi gibi diğer cihazlar da dahil.

Akıllı telefon borçları için düzenleme: Cihazın haberleşme hizmeti kesilecek

Akıllı telefonlar konusunda da bir değişiklik taslakta yer alıyor. Bu değişikliğe göre operatörlerden satın alınan akıllı telefonların borcu ödenmediği takdirde, cihazların elektronik haberleşme hizmeti kesilecek. Yani diğer bir deyiş ile arama yapamayacak, mobil bağlantıyı kullanamayacaklar.

7 yıldır kullanılmadığı tespit edilen telefonlar ise BTK tarafından kara listeye alınacak ve böylece 7 yaşındaki telefonlar elektronik haberleşme sağlayamayacak. Bu düzenleme ile birlikte IMEI kopyalama gibi yasal olmayan yolların önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme şimdilik kurum görüşü alınması için taslak halinde duruyor.