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IMEI kayıt şartları değişiyor; kahve makinesi ve buzdolabında da elektronik kimlik numarası olacak

17 Haziran 2020 17:23

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI kaydına yönelik yönetmelik taslağında değişiklik yaptı. BTK'nın Yaptığı değişikliğe göre IoT cihazları kapsamında olan kahve makinesi, buzdolabı, otomobil gibi tüm ürünler bir elektronik kimlik numarasına sahip olacak. Taslak halindeki yönetmelikte operatörler üzerinden alınan akıllı telefonları da ilgilendiren bazı önemli düzenlemeler var.

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