imc tv'nin yayınının kesilmesi Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu imc tv'nin TÜRKSAT yayının kesilmesini, Savcılık yazısını ve yayını kesilen kanalları Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sordu.

bianet'in haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, imc tv’nin TÜRKSAT tarafından yayının kesilmesini Başbakan Davutoğlu'na sordu.

Yazılı soru önergesinde imc tv'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 24 Şubat’ta TÜRKSAT’a gönderdiği yazıda “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla imc tv’nin frekansının iptal edilmesini istediğini hatırlatan Tanrıkulu, bunun üzerine yayının kesildiğini belirterek şu soruları sordu:

imc tv neden kapatıldı?

* imc tv'nin kapatılma sebebi nedir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24 Şubat’ta TÜRKSAT’a imc tv’nin yayınının kesilmesi için yazı gönderdiği iddiası doğru mu? İddia doğru ise, Savcılık bu yetkiyi hangi yasadan alıyor?

* Televizyon kanallarının yayınını durdurma yetkisi RTÜK’te iken, Savcılığın bu tutumunun gerekçesi nedir? Savcılık TÜRKSAT’a yazı ile birlikte terör örgütü propagandası yapıldığına dair kanıt da gönderdi mi?

Soruşturmanın akıbeti nedir?

* Savcılıkça yürütülen soruşturmanın güncel akıbeti nedir? Kanal yetkileri ifadeye çağrıldı mı?

* Soruşturma davaya evrilmeden hüküm tesis edilip yayın durdurma kararı tebliğ edilmiş olmasının imc tv’nin izlediği muhalif yayın politikası ile ilgisi var mı?

* Anayasamızda “Basın hürdür, sansür edilemez” denilirken AİHM İçtihatları şiddete çağırmayan, şiddet propagandası yapmayan ifadeleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirirken, Savcılığın Anayasayı ve AİHM İçtihatlarını hiçe sayan kararı ne anlama geliyor?

Savcılığın TÜRKSAT'tan başka talepleri var mı?

* Ankara Cumhuriyet Savcılığı, TÜRKSAT’tan başka platforma yazı yazarak imc tv’nin yayınının durdurulmasını talep etti mi?

* TÜRKSAT imc tv’nin terör örgütü propagandası yaptığına kanaat getirerek, sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. TÜRKSAT'ın bu açıklamayı talimat alarak gerçekleştirdiği iddiası doru mu?

* Gazetecilerin tutuklandığı, köşe yazarlarının davalarla uğraştığı bir Türkiye’de, basının özgür olup olmadığı hususunda görüşleriniz neler?

* Savcılık yazısı ile TURKSAT'tan çıkarılan başka yayın kuruluşu var mı, varsa isimleri nedir?

* RTÜK kararı ile TURKSAT'tan çıkarılan yayın kuruluşu var mı, varsa isimleri nedir?

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TÜRKSAT’a yazı göndererek, PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla imc tv’nin frekansının iptalini istemesinin ardından TÜRKSAT imc tv’nin yayınını kesmişti.

imc tv yayını 26 Şubat Cuma günü saat 15:20’de Can Dündar ve Erdem Gül canlı yayındayken yayın kararmıştı.

İnternet üzerinden yayın yapmaya devam eden imc tv en son olarak Hotbird uydusu üzerinde yayına devam ettiğini açıklamıştı.