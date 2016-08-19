İMC: Ancak bir tecavüz suçlusunun kaleme alabileceği yazıyı kınıyor, Emin Pazarcı'yı özür dilemeye çağırıyoruz

İMC TV, Özgür Gündem'e yapılan baskında gözaltına alınan muhabirleri Gülfem Karataş'ın polisin kendisini tecavüzle tehdit ettiğini söylemesine ilişkin olarak "Ne çekicilikleri var ki bunların” diyen Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’yı özür dilemeye çağırdı. İMC'nin açıklamasında, “Ancak bir tecavüz suçlusunun kaleme alabileceği yazıyı kınıyor, insani hasletleri varsa kamuoyu önünde özür dilemeye çağırıyoruz” dendi.

İMC’nin açıklaması şöyle:

“Arkadaşımız Gülfem Karataş, gözaltına alınması sırasında polisin darp, küfür ve hakaretleriyle birlikte tecavüz tehdidine maruz kaldığını çıkarıldığı savcılıkta anlatmıştır.

Kameraman arkadaşımız Gökhan Çetin de yerde sürüklenerek gözaltına alındığını, bu sırada ve sonrasında darp edildiğini savcıya verdiği ifadede aktarmıştır.

İki arkadaşımız da gözaltındayken götürüldükleri hastanelerde darp raporu almıştır. Özgür Gündem gazetesi çalışanları da benzer uygulamalara maruz kaldıklarını açıklamıştır.

Çalışanlarımız gözaltına alındığı sırada, cep telefonlarıyla birlikte kameramıza ve 3G cihazımıza da el konmuştur. Hak temelli yayıncılığı ilke edinmiş bir kuruluş olarak, hiçbir insanın gözaltında hakaret, şiddet, işkence, cinsel saldırı ya da cinsel saldırı tehdidi gibi muamelelere maruz kalmaması gerektiğini belirtiyor, çalışanlarımıza yönelik bu uygulamaları kınıyoruz.

Asla kabul edilemez bu uygulamaları yapan polis memurlarının kimler olduğu kolayca tespit edilebilecek bir durumdadır. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırıyor, bu kişiler hakkında gerekli işlemlerin vakit geçirilmeksizin yapılmasını bekliyoruz.

Akşam gazetesinin Ankara temsilcisi Emin Pazarcı’nın muhabirimizin ifadeleri üzerinden yazdığı ve ancak bir tecavüz suçlusunun kaleme alabileceği düzeydeki yazıyı da kınıyor, insani hasletleri varsa kamuoyu önünde özür dilemeye çağırıyoruz.

Gazetecilerin uğradığı şiddet ve hakareti gizlemeye çalışan, ifadeleriyle kendince alay eden medya mensuplarına da temel insan haklarının bir gün kendilerine de lazım olacağının bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.

İMC TV”

Ne olmuştu?

Gülfem Karataş'ın ifadesinin ortaya çıkmasının ardından Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Facebook'ta "Çözemedim, ne çekicilikleri ve özellikleri var bunların?" dedi.

Emin Pazarcı, şunları söyledi:

Çözemedim, ne çekicilikleri ve özellikleri var bunların? Uzun süredir izliyorum, yakalanıp gözaltına alınan PKK yandaşları genellikle "Polis beni tecavüzle tehdit etti" diyor. En son olarak da Özgür Gündem muhabirlerinden biri katıldı bu iddiaya.

İnceliyorum, sağdan bakıyorum, olmuyor, soldan bakıyorum, olmuyor. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı süzüyorum, yine olmuyor. Bir gariplik var bu işte!

Ya emniyet içindeki gözünü iyice karartmış uçkuruna düşkünler hep bunlara rastlıyor; ya da PKK operasyonlarına sürekli olarak aşırı derecede gözleri bozuk memurlar gönderiliyor.

Tabi bu "tecavüz" kelimesinden bir türlü vazgeçmeyenler, olmasını istediklerini değil, gerçekten olanları söylüyorlarsa!

Akşam yazarından 'gözaltında tecavüz tehdidi' yorumu: Ne çekicilikleri var ki bunların!

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