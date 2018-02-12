İmara kapalı mahallede ev vaadi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, inşaat firması tarafından Konak ilçesi Ulubatlı Mahallesi’nde imara kapalı alanda ev yapma vaadiyle Aziz Bozkurt’tan 55 bin TL alındı. Alanın imara kapalı olduğunu öğrenen Bozkurt, müteahhitten parasını alamayınca, suç duyurusunda bulundu. Şüpheli hakkında \'nitelikli dolandırıcılık\' suçlamasıyla İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Konak ilçesi Gültepe semtinde oturan ve en büyük hayali eve kavuşmak olan market çalışanı Aziz Bozkurt (48), bir inşaat firmasının tabelasını görüp, müteahhit S.K ile irtibata geçti. S.K, Bozkurt’a yapacağını söylediği inşaatın hemen karşısında bitirdiği apartmandan örnek daire gösterdi. Daha sonra Ulubatlı Mahallesi, 2384 Sokak, 517 parsele kayıtlı alanda yapacağı inşaattan Bozkurt’a 105 bin TL’ye proje üzerinden daire sattı. Geçen yıl 18 Ekim\'de yapılan satış sözleşmesi ile müteahhide nakit 45 bin TL veren Bozkurt, 10 bin TL\'yi de bankadan S.K.’nin hesabına havale etti. S.K.\'nin inşaat çalışmalarına aylar geçmesine rağmen başlamaması üzerine Aziz Bozkurt, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 158/1’inci maddesi uyarınca şüpheli S.K. hakkında \'nitelikli dolandırıcılık\' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

\'BİLGİLERİ SAKLADI\'

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gültepe planlama bölgesi içinde yer alan parsele ilişkin Konak Belediyesi Meclisi’nin 9 Temmuz 2015 tarih ve 118/ 2015 sayılı kararı sonrası yürürlükteki imar planı ve imar planı uygulamalarının durdurulduğuna dikkat çekildi. S.K.’nin yaptığı müracaata, belediyenin bu nedenle olumsuz görüş verdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin başlangıçtan itibaren fiili imkansızlık bulunan projenin bilgilerini sakladığı belirtildi. Savcılık, proje üzerinden haksız edinim kastı altında satışa çıkarılarak, müştekiden haksız 55 bin TL tahsille mal edindiğinin anlaşıldığına da iddianamede yer verdi. Savcılık iddianamesinde şüphelinin yargılanarak, cezalandırılması talep edildi.

\'PARAMIZI İSTEDİK, VERMEDİ\'

Evli ve 2 çocuk babası Aziz Bozkurt, müteahhitten parasını istediğini; ancak ödediği 55 bin TL’yi alamadığını ileri sürdü. Bozkurt, \"Bize burada imar sorunu olduğunu söylemedi. Bilerek, bu işe kalkıştı. Bilmemesi imkansız. Birikimimin hepsi gitti. Dava açtık alamazsak mağduruz. Verdiğimiz parayı istedik; ama parası olmadığını söyledi. Yaptığı dairelerden birini vermesini istedik, farkını da ödeyeceğimizi söyledik ama dairelerin hepsinin satıldığını söyledi\" dedi.

Başlatılan soruşturma üzerine Buca Polis Merkezi’ne giden şüpheli S.K. ise ifadesinde, Bozkurt ailesinin kendisini aradığını ve yapacağı inşaattan daire almak istediklerini söylediğini söyledi. S.K., ifadesinde sorunu, Bozkurt ailesine anlattığı halde evi almakta ısrarcı olduklarını ve \"Bu problem çözülecek bir durum. Daha uygun vereceksen alayım\" dediğini, kendisinin de bu konuşma sonrası satış yapmayı kabul ettiğini ileri sürdü.

\'Nitelikli dolandırıcılık\' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması, 21 Şubat günü İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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