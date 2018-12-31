İmar Barışı'nda süre uzatıldı

Bugün sona ermesi beklenen İmar Barışı'nda süre 6 ay daha uzatıldı.

Habertürk'ün haberine göre süresinin uzatılması bekletilen İmar Barışı'nda ikinci kez süre uzatılması kararı verildi. Karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

Geçen günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı konusunda "31 Aralık'ta süreç tamamlanıyor. Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var. Bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına hafta sonu da bütün kamu bankaları açık olacaklar ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek" diyerek sürecin uzatılacağının sinyalini vermişti.