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İmar barışında İstanbul Boğazı'ndan sonra Çanakkale Milli Parkı da af kapsamından çıkarılacak

Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın bu bölgenin imar affı kapsamı dışında tutulmasını istediği ifade edildi

10 Mayıs 2018 10:25

24 Haziran'da gidilecek erken seçim önce Hükümet tarafından açıklanan vergi, prim ve borçların yapılandırılmasına ilişkin olarak 2 pakette değişiklik yapılacak. Yapılacak değişikliklere göre, imar barışında olumsuz sonuçları engellenmesi amacıyla İstanbul Boğazı’nın ardından, Çanakkale Milli Parkı da imar affı kapsamından çıkartılacak. 

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre, Çanakkale Milli Parkı’nın kapsam içinde olmasının yaratacağı sorunları dinleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bu bölgenin de imar affı kapsamı dışında tutulmasını istediği ifade edildi.

AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Yarımadası’nın içinde yer alan milli parkın, 2000 yılında yapılan kanunla koruma altına alındığını anımsattı. Turan, şunları söyledi: “Tarihi alanda bırakın herhangi bir imara aykırılığı, tek bir prefabrik yapı kurulmasına ya da tek bir konteyner yerleştirilmesine dahi izin vermemekte kararlıyız. Bu bize şehitlerimizin emanetidir.”

Tasarıda yer alan emeklilere iki bayramda 1000'ER lira ikramiyenin kapsamı da genişletilecek. Türkiye’deki 17 özel emekli sandığının emeklileri de ikramiye alabilecek. Bu sandıklardan 10’u banka, 6’sı sigorta şirketi, 1’i de Türkiye Odalar, Borsalar Birliği mensuplarına ait. 

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