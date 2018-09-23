İmar barışında hesaplar değişti; fazla ödeyene iade edilecek

Oteller, hastaneler, fabrikalar, imalathaneler için imar barışında hesap değişti. Ödemesini yapanlara fazla kısmın iadesinin yolu açıldı. Uzmanlar düzeltme sonrası 500 civarında büyük turizm tesisinden 200 milyon lira gelir elde edileceğini belirttiler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar barışında yapı kayıt belgesi bedelinde hesaplama yöntemini ticari kuruluşlar için değiştirmesinin ardından turizm tesislerinin başvuru yağdıracağı tahmin ediliyor.

Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan uzmanlar, hesaplama yöntemindeki değişimi 1000 yataklı bir otel için şu örnekle anlattılar:

“Arsasının metrekare değeri 1000 lira, iskânlı alanı 36 bin metrekare ve iskâna aykırı alanı da 2 bin metrekare olan bir otelin, düzenleme öncesi hesabı sanki tümü kaçakmış gibi 36 bin metrekareyi de dahil ederek 38 bin metrekare üzerinden hesaplanıyordu. Bu tesisin barışmak için 8 milyon 300 bin lira yatırması gerekiyordu. Şimdi ise 436 bin lira ödemesi yeterli olacak.”

Uzmanlar, 500 civarında büyük turizm tesisi bulunduğunu, bunların ortalama 400 bin lira ödeyecekleri varsayımı altında, imar barışına toplamda 200 milyon lira katkı yapacaklarını hesapladılar. İrili ufaklı 11 bin turizm tesisinin yüzde 99’unun mutlaka iskâna aykırı durumları olduğunu belirten uzmanlar, otellerin bazılarının çamaşırhaneyi dükkan, bazılarının çalışan yatakhanesini oda yaptığını dolayısıyla düzeltme sonrası küçüklerin de başvuru yağdıracağı tahmininde bulundular.