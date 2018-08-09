İmar barışına 3 milyon 780 bin kişi başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına başvuran vatandaşların sayısını açıkladı. 100 Günlük İcraat Programı Basın Buluşması’nda konuşan Kurum, "İmar barışına şu ana dek 3 milyon 780 bin kişinin başvurdu" dedi.

İlk eylemlerinin 42 kilometre uzunluğunda Kanal İstanbul projesi olduğunu ifade eden Kurum, "Kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarının sosyal donatı anlamında aklınıza gelen ne varsa bunlarında içinde barındırıldığı modern iki şehir kurma arzusundayız" diye konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



"Birinci eylemimimiz 42 kilometre uzunluğunda Kanal İstanbul projesi. Kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarının, sosyal donatı anlamında aklınıza gelen ne varsa bunlarında içinde barındırıldığı modern iki şehir kurma arzusundayız.

"Örnek şehircilik diyeceğimiz inşallah bir şehircilik anlayışıyla bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanımız büyük bir vizyon çizdi tüm şehirlerimizde millet bahçesi yapma yolunda karar aldık. Bizim de 100 günlük eylem çerçevesinde 18 ilimizde 33 millet bahçesi yapıyoruz. 22 tane millet bahçesini projelendiriyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışıyla ilgili de bilgi vererek şu ana dek 3 milyon 780 bin vatandaşın başvurduğunu açıkladı.