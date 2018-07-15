İmar Barışı düzenlemesine başvurularda en çok yapılan hata nedir?

Avukat Ali Yüksel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "İmar Barışı"nda iptal yaşanmaması için uzmanlardan destek alınması gerektiğini belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, avukat Ali Yüksel, "İmar Barışı düzenlemesine başvurularda en çok yapılan hata binanın oturumunu, kat sayısını ve katların metrekaresini yanlış ölçülmesi. Bu nedenle başvurular ileride iptal olabilir. Gelecekte sıkıntı yaşamamak için uzmanlardan destek alınmalı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesi kapsamında toplanan para 500 milyon liraya yaklaşırken, yaklaşık 100 bin yapı için de Yapı Kayıt Belgesi verildi.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı avukat Ali Yüksel, "İmar Barışı düzenlemesine başvurularda en çok yapılan hata binanın oturumunu, kat sayısını ve katların metrekaresini yanlış ölçülmesi. Bu nedenle başvurular ileride iptal olabilir. Gelecekte sıkıntı yaşamamak için uzmanlardan destek alınmalı. İmarlı bir arsada bulunan binanın ise ne kadarı imar hakları içinde, ne kadarı dışında olduğunu iyi analiz etmek gerekiyor" diye konuştu.