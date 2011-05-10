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Dünya

İman Ubeydi operasyonla kurtarıldı!

Libya’nın başkenti Trablus’taki Rixos oteline girerek gazetecilere toplu tecavüze uğradığını anlatan Ubeydi operasyonla kurturıldı

10 Mayıs 2011 03:00

T24 - Libya’nın başkenti Trablus’taki Rixos oteline girerek gazetecilere toplu tecavüze uğradığını anlatan ve ardından tutuklanan İman Ubeydi adlı kadın, taraf değiştiren subaylar ve Fransız diplomatların yer aldığı bir operasyonla Tunus’a kaçırıldı. Albay Muammer Kaddafi’nin davet ettiği uluslararası gazetecilerin kaldığı otelde 5 Nisan’da yaşanan skandalda, genç kadın önce sürüklenerek ardından da başına torba geçirilerek gözaltına alınmıştı. 15 askerin tecavüzüne uğradığını anlatmaya çalışan ancak yaka paça uzaklaştırılan kadın, dünya medyasında büyük sansasyona neden oldu.


Berberi kadın kılığında 

Kaddafi'den böyle kaçtı
İman’ı kurtarma operasyonu geçen hafta gerçekleştirildi. Kaddafi ordusunda görevli orta rütbeli 2 subay, taraf değiştirerek kaçış planının Libya bölümünü uyguladı. Subaylar, genç kadına önce sahte mülteci kimliği hazırladı. Mağrip ülkelerinde dağınık halde yaşayan Berberi kadınların giydiği beyaz bir çarşaf ile kapanan İman, eşlerini de beraberlerinde götüren 2 subayın özel otomobiline bindi. İman, başkent Trablus’tan Batı’daki Tunus sınırına kadar Berberi kadınlara özgü giyim tarzıyla sadece bir gözünü açık bırakacak şekilde beyaz çarşafla yüzünü kapadı. Mola vermeden saatlerce yol kateden subaylar, kontrol noktalarını askeri kimliklerini göstererek kolaylıkla aştı. Kaçaklar Tunus’a girişte de sorun yaşamadı. 


'Vesikalı fahişe' demişlerdi

İman, Tunus sınırında bekleyen Fransa’ya ait diplomatik plakalı araçlar ile 8 saat süren yolculuğun ardından başkent Tunus’taki Fransız Büyükelçiliği’ne getirildi. İman, operasyonu ve başından geçenleri hafta sonunda Amerikan haber kanalı CNN’e anlattı. Ev hapsinde kaldığı süre içinde Libya istihbaratınca bir çok kez sorgulandığını anlatan genç kadın, dava açtığını ancak ciddiye alınmadığını söyledi. Kaddafi hükümeti, kadının vesikalı fahişe olduğunu, isyancıların provokasyon için başkente yolladığını öne sürmüştü.



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