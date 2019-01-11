İmamoğlu'nun oğlundan 'Erdoğan ziyareti' eleştirilerine yanıt: Boykot etmek rakibi güçlendirir

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak seçime hazırlanıyor. Dün CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştü. Görüşme sonrası İmamoğlu, eleştirilerin merkezine oturdu. Eleştirilere yanıt Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’ndan geldi. Mehmet Selim İmamoğlu, "Bu külliyeye gitmemek boykot etmek sanıldığının aksine rakibi güçlendirir ferahlatır" dedi.

İmamoğlu'na CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı “Kaçak Saray” olarak nitelendirmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resepsiyonlara katılmaması hatırlatılmıştı.

Oda TV'nin dikkati çektiğine göre eleştirilere yanıt Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan “İşte sen bu yüzden benim liderimsin baba” mesajıyla geldi.

Mehmet Selim İmamoğlu, Facebook hesabından “Cumhurbaşkanını ziyaret etmek düşünülenin aksine sağlam bir duruştur. Halk ben buradayım ve işimin arkasındayım demektir” mesajını vererek şöyle devam etti:

“Mevzubahis saraysa bu saray yapılırken düşünülmesi gereken bir konuydu. Artık konumunu kabul etmemiz gereken bir cumhurbaşkanlığı külliyesi var. Bu külliyeye gitmemek boykot etmek sanıldığının aksine rakibi güçlendirir ferahlatır.”

İşte o mesaj: