İmamoğlunun afişlerinin söküldüğü iddiasıyla ilgili Giresun Valiliği'nden açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, TFF 1. Lig'de lider konumuyla Süper Lig yolunda ilerleyen Giresunspor'a başarılar dilemek için astırdığı afişin Giresun Valiliği tarafından kaldırıldığı iddia edildi. Valilik haberi yalanlayarak; "Haber ve paylaşımlarda yer alan afişin asılmasından veya kaldırılmasından bilgimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, sosyal medya hesabından; “Bu bayrak sizlerde nasıl bir sıkıntı yarattı ki apar topar kaldırmak zorunda bırakıldık! Şunu aklınızdan çıkarmayın, korkunun ecele faydası yoktur! diyerek afişin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Giresun Valiliği'nden yalanlama

Giresun Valiliği, söz konusu afişin asılıp kaldırılmasıyla ilgili bilgileri olmadığını aktararak şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden, 6 Nisan Salı günü yapılan paylaşımlarda “Ekrem İmamoğlu adıyla asılan afişi valiliğin kaldırdığı ortaya çıktı!” başlığıyla yer alan asılsız haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama yapılmasına gerek görülmüştür.

Haber ve paylaşımlarda yer alan afişin asılmasından veya kaldırılmasından bilgimiz yoktur. Söz konusu olaydan sosyal medya üzerinden gelen mesajlar aracılığıyla haberimiz olmuştur. Yaptırılan araştırmada söz konusu afişin bina maliklerinin izni olmadan asıldığı için yine bina maliklerinin talebi üzerine asan kişi veya kişilerce asıldıktan kısa bir süre sonra kaldırıldığı anlaşılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."