İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yüz binlerce aileyi güvenli konutlara kavuşturmamız gerekli" düşüncesini dile getirdi.

İmamoğlu, Kiptaş Zeytinburnu Locamahal Kentsel Dönüşüm Projesi’nin anahtar teslim törenine katıldı. İmamoğlu daha sonra yaptığı paylaşımda, "Böyle yüz binlerce aileyi güvenli konutlara kavuşturmamız gerekli. Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm projemizin anahtar teslimini yaptık ama daha yenilenmesi gereken o kadar çok yapı var ki. Bu konuda tüm vatandaşları iş birliğine davet ediyorum" ifadesini kullandı.